港下月恐日增2.8萬例！專家建議「封城」　港府週末赴深圳求援

▲香港疫情分佈。（圖／翻攝自港府官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠疫情嚴峻，連續兩天新增約千例確診，公立醫院病床使用率達9成。對此，有醫療專家提倡「封城」，稱若維持現時社交距離措施，3月中至下旬每日感染人數可達2.8萬人。《香港01》則引述消息稱，港府官員12、13日將到深圳召開緊急會議。

▲港府將向大陸尋求增加檢測人員安排，希望能緩解檢測量緊繃狀況。（圖／路透）

報導指出，政務司司長李家超、政制及內地事務局局長曾國衛等相關港府高層，將於本週末前赴深圳召開緊急專家會議，重點之一是安排大量檢測人員，火速來港支援各區檢測。

一名建制消息人士透露，緊急專家會議涉及研究落實政策和措施，出席人士包括特區官員與中央官員、大陸專家商討最新對策，總體思路應是「特區主導，中央援手」。

另一位消息人士透露，港府正籌備週末急赴深圳之會議，主要是和大陸專家共商當前的防疫策略及工作大方向，重點之一是請求大陸當局能夠抽調多少檢測人員，盡快赴港支援，目前香港食物及衞生局正在計算所需要的人手。

▲疫情籠罩之下，香港餐飲業苦不堪言。（圖／路透）

港大醫學院進行流行病學模型推算，若維持現時社交距離措施，預料到3月中至下旬會是疫情高峰期，屆時每日感染人數可達2.8萬人，包括無症狀感染人士，確診者可達至逾萬人，而每日將會有15至20名病人死亡，到6月中累計死亡人數約為950多人。

港大醫學院院長梁卓偉解釋，現時實施的措施可以有效將Omicron傳播基數減至1.5，但不代表疫情受控，而需要將基數減至低於1水平，方可有效控制疫情，令確診數字走下坡。

他認為，現階段最有效方法是「採取封城措施」，做法可遏止傳播率可達至八成半，倡政府考慮，否則確診數字可於一日內翻倍；若政府在末達致零確診的情況下就撤銷封城，疫情可能會出現反彈。

不過《香港01》表示，梁卓偉提出的「封城」建議在港府內部存在分歧，料暫難實施。消息人士認為，封城之議暫難實行，擔心會引起不必要的恐慌，反之，如果大範圍實施「封小區」政策，效果不俗，而所引起的震盪較小，較容易貫徹執行。