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年僅40歲！40億私募大佬「夜跑離奇失蹤」　1個月後警尋獲遺體

▲▼私募基金經理高杉失蹤。（圖／翻攝自微博）

▲私募基金經理高杉失蹤。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一私募機構實控人、基金經理高杉在2022年1月10日濱江夜跑時失蹤。據陸媒報導，今年1月前，高杉所在公司資產管理規模近40億元（人民幣，下同）。公司已經在1月中旬前後已經減倉應對客戶贖回。2月8日，高杉已確認離世。

高杉於1月10日晚間23點43分失聯，失蹤前正在夜跑。公司報警後，警方介入調查。近期，警方稱打撈出一具屍體，已經聯繫家屬進行DNA對比。

公開資料顯示，高杉為上海環懿私募基金管理有限公司的實際控制人/投資總監，有超過16年證券從業經驗。他起步於泰信基金，快速成長於上投摩根基金。從國泰基金走上投資道路，2009年到2011年滬深300同期暴跌30%的情況下，取得15%的絕對收益。

2013年投身私募基金，曾創建私募倍霖山投資，在海通證券、國金證券體系取得良好的代銷產品和FOF產品業績，2016年位列多空策略類第一名。2020到2021年連續帶領團隊躋身私募基金百強（20億到50億組）大陸前五。

今年1月前，公司資產管理規模近40億元。根據私募排排網的數據，成立不到1年（0.9年）的環懿週期觀复二號累計收益46.25%，最近一個月的回撤為8.2%。

2月8日晚，上海警方透露，2022年2月2日13時許，邊防港航分局在浦東濱江水域打撈起一具男性屍體。經法醫勘驗，符合溺水死亡特徵，體表未見外來暴力損傷，初步排除刑案可能。經比對及死者家屬辨認，確認死者是高某（40歲）。相關調查工作還在進一步開展中。

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