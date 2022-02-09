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雲林「環保餐具租賃」去年租出1.6萬組　今年持續推動永續新生活

▲環保局去年推出「環保餐具租賃服務」，總計出租16860組，透過環保餐具租借服務，能讓民眾一起響應源頭減量，讓環境變得更好，藉由政策推廣，希冀自然而然落實於日常生活習慣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環保局去年推出「環保餐具租賃服務」，總計出租16860組，透過環保餐具租借服務，能讓民眾一起響應源頭減量，讓環境變得更好，藉由政策推廣，希冀自然而然落實於日常生活習慣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環境保護局今(9)日舉行「雲林縣永續新生活運動」記者會，會中以共同號召以低碳、循環經濟的永續新生活，呼籲民眾響應環保永續新生活，實際落實於日常生活中。環保局於會中公布先前推廣活動成果，除規劃8條環境教育輕旅行路線、機車定檢站擴展至128站外，環保餐具租賃服務已出租16860組。

雲林縣環境保護局說明，因應網路快速傳播時代，結合網路資訊於環保局臉書粉絲專頁舉辦「永續新生活運動限時抽獎活動」，總計2896位民眾分享自己的蔬食餐，於今日記者會進行抽獎活動。另外，環保局於雲林縣設置機車定檢站，計128站，期能將空氣污染排放量降低，以達到低碳、減污目的。

在環境教育輕旅行部分，共規劃8條路線讓民眾可透過雲林縣內豐富的自然生態、人文特色、社區文化及環境教育場所資源，進而認識雲林在地文化，使環境教育臻於完善。

此外，於110年度推出「環保餐具租賃服務」，凡轄內機關、學校、社區及團體，只要有使用餐具之需求，即可上雲林縣環保局share love愛循環惜物網申請或與環保局聯絡，總計出租16860組，透過環保餐具租借服務，不僅可以降低一次性垃圾量的產生，也能讓民眾一起響應源頭減量，讓環境變得更好，藉由政策推廣，希冀自然而然落實於日常生活習慣。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，透過積極推廣多元、多樣的低碳、循環經濟的永續新生活，希望縣民改變消費及日常習慣，落實生活低碳及減塑文化，透過永續新生活的啟航，呼籲民眾改變原有生活習慣，從你我做起，一點小改變，成就雲林縣優質的生活空間與美好環境。

雲林縣環保局長張喬維表示，環保政策的推動需要全民共同響應，例如環保局推動的「環境教育低碳輕旅行」、「機車定期定檢」、「租借環保餐具」、「化工原料四要管理」、「少肉多吃蔬食」、「居家使用省水裝置馬桶」、「自備環保餐具」、等自然而然的實現於日常生活習慣中。期望不分年齡、身份，實踐環境永續之理念，實際落實於日常生活習慣中，一同響應雲林縣永續新生活運動。


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