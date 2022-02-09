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社會 社會焦點 保障人權

深夜自撞車卡平交道　離譜男棄車落跑！酒測值曝光

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（8）日深夜發生一起酒駕自撞平交道事故，40歲廖姓男子駕駛白色休旅車行經台鐵後庄1平交道時，疑因車速過快撞擊平交道自動感應器，車輛卡在軌道區，卻未通報擅自離開現場。斗六警分局找到廖男家屬，肇事廖男在家人的陪同下返回現場，經警酒測達0.77，警方依公共危險和毀損等罪嫌帶回偵辦。

▲雲林斗六市昨日深夜發生一起酒駕自撞平交道事故，一名廖姓男子駕駛白色休旅車行經台鐵後庄1平交道時，疑因車速過快撞擊平交道自動感應器，車輛卡在軌道區，卻未通報擅自離開現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六市昨日深夜發生一起酒駕自撞平交道事故，一名廖姓男子駕駛白色休旅車行經台鐵後庄1平交道時，疑因車速過快撞擊平交道自動感應器，車輛卡在軌道區，卻未通報擅自離開現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

附近民眾指出，深夜平交道突然發出撞擊巨響，一輛白色汽車撞上平交道卡在軌道區，所幸當時並無列車通過，車上只有一名駕駛且疑似酒駕自行離開現場，台鐵透過感應器警報系統自行發現事故才通報鐵路警察斗六派出所員警趕往處理，因感應器設置位置不屬於鐵路警察轄區，轉由斗六警分局斗六派出所接手處理。

▲雲林斗六市昨日深夜發生一起酒駕自撞平交道事故，一名廖姓男子駕駛白色休旅車行經台鐵後庄1平交道時，疑因車速過快撞擊平交道自動感應器，車輛卡在軌道區，卻未通報擅自離開現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六市昨日深夜發生一起酒駕自撞平交道事故，一名廖姓男子駕駛白色休旅車行經台鐵後庄1平交道時，疑因車速過快撞擊平交道自動感應器，車輛卡在軌道區，卻未通報擅自離開現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台鐵斗六站人員指出，事故發生時，所幸當時並沒有列車通過而無發生重大事故，僅撞毀設置在柵欄旁的事故感應器，且該事故感應器也立即發出警報，乃派員趕往現場處理，直到今（9）日凌晨零時50分許，才在該部自小客車吊離現場後，進行所有設置檢查確定一切正常後才解除狀況，在事故狀況處理的2小時期間，僅有北上2班南下3班區間列車通過，也均改由西線軌道單線通行，並未影響列車行駛，至於感應器等設備的損壞賠償部分，將由專業人員檢查後在行估算或追償。

▲雲林斗六市昨日深夜發生一起酒駕自撞平交道事故，一名廖姓男子駕駛白色休旅車行經台鐵後庄1平交道時，疑因車速過快撞擊平交道自動感應器，車輛卡在軌道區，卻未通報擅自離開現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖男在警方通知下由家屬陪同回到現場，台鐵人員向其指出感應器毀損部分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查指出，廖姓駕駛（40歲）昨夜22時45分許自駕休旅車，由斗六市後庄路西向東行駛穿越台鐵平交道時，不慎自撞平交道自動感應器而肇事，造成平交道自動感應器受損；該名駕駛額頭輕微擦撞傷。經對駕駛人施以酒精濃度測試，測得其吐氣酒精濃度達每公升0.77毫克，超過標準值，全案依違反公共危險罪偵辦。

▲雲林斗六市昨日深夜發生一起酒駕自撞平交道事故，一名廖姓男子駕駛白色休旅車行經台鐵後庄1平交道時，疑因車速過快撞擊平交道自動感應器，車輛卡在軌道區，卻未通報擅自離開現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖男駕駛休旅車自撞平交道，車卡軌道區，卻未通報即擅離現場，所幸當時並無列車通過否則後果不堪設想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六市昨日深夜發生一起酒駕自撞平交道事故，一名廖姓男子駕駛白色休旅車行經台鐵後庄1平交道時，疑因車速過快撞擊平交道自動感應器，車輛卡在軌道區，卻未通報擅自離開現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台鐵經系統自動通報後將列車均改由西線軌道單線通行，故未影響列車行駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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