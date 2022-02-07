續挺國產疫苗　陳亭妃率台南市議員打第三劑高端疫苗！

▲新春開工首日，立委陳亭妃和台南市議員周麗津、陳怡珍，到和緯路的德幼小兒科，接種第三劑高端疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



新春開工首日，立委陳亭妃和台南市議員周麗津、陳怡珍，到和緯路的德幼小兒科接種第三劑疫苗，3人同樣選擇高端，要力挺「國力的延伸」；議員蔡旺詮也已完成施打，而議長郭信良也已預約，診所醫師表示，7日有30多人預約施打，很多人都是過年前等到現在，終於如願打到疫苗。

陳亭妃說，過年前高端疫苗一度不好預約，但她發現這不是供需問題，而是分配問題之後，她也請指揮中心一定要和地方政府共同做好管理，很高興在春節後開工第一天就預約到疫苗，相信大家現在都已經能預約到。郭信良說，他已經預約施打，呼籲鄉親踴躍預約，共同提升疫苗覆蓋率。

陳怡珍表示，第三劑接種後，相信防護力更強，可以抵禦病毒入侵。周麗津指出，目前每日確診數都有到雙位數，希望大家在評估身體狀況後，都能趕快施打第三劑。蔡旺詮說，他也在崇明路的蔡明峻小兒科診所接種完成。

陳亭妃認為，高端疫苗因為是棘蛋白疫苗，施打後幾乎沒有副作用，加上衛福部長陳時中近日也說「高端獲WHO認證的機會滿高的」，因此她也和議長、議員們一起用行動來推薦施打高端疫苗。