陳亭妃揪這人是PTT網軍　大過年還上班：年過70老母親妳也不放過





▲陳亭妃公布網軍帳號。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

民進黨立委陳亭妃2日在臉書表示，大年初二竟然還在PTT遭到特定勢力的網軍攻擊，不只黑她，連她年過70的老母親也不放過。她直接點名帳號「shengnu（在清晨守候）」是網軍，指對方帳號沉寂3年復活後，超過半數發文都在黑她，「這不是網軍什麼是網軍」？

「過年期間當網軍，請問黑手老闆有依照勞基法給雙倍薪水嗎？」陳亭妃在臉書表示，她和大家一樣在過年期間只想好好休息，但偏偏網軍這種時候也要發文黑她，「黑我陳亭妃也就算了，連我年過七十的老母親妳也不放過。」

陳亭妃點名「shengnu（在清晨守候）」，表示根據助理查詢的資料，「在清晨守候」根本是陳亭妃鐵粉，因為該帳號在2018年6月8日後就沒有任何發文紀錄，時隔三年卻在2021年7月間復活，之後發布的14篇文章中，就有8篇是針對陳亭妃及其身邊的人，對其他政治人物完全不提，「請問，這不是網軍什麼是網軍？」

陳亭妃表示若是真正的鄉民，不可能在3年之內毫無任何推文或發文紀錄，復活後又專攻陳亭妃，而且2018年和今年該帳號活躍的時間又正好都是選舉年。

陳亭妃酸網軍大過年的還要發文黑她很辛苦，若黑手老闆在初四前要求網軍上班卻未依照勞基法給員工雙倍薪水、發獎金的話，「歡迎來向我服務處陳情，我絕對替你爭取應有的勞動權益的。」