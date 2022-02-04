柯文哲質疑高端疫苗是「密醫」　陳時中：講法很奇怪

記者周姈姈／台北報導

台北市長柯文哲今（4）日受訪提及高端不見得沒有保護作用，因為密醫不見得比醫學院畢業的人差，只是密醫上法庭「一定必敗」，對此，指揮官陳時中於記者會表示，這個講法很奇怪，以高端來講，已經取得台灣EUA，在台灣有台灣的法定資格在。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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本站稍早報導指出，柯文哲今（4）日視察疫苗接種站，被問到是否質疑高端做為第三劑疫苗的科學證據不足？柯文哲回應，現在有論文研究，有測高端疫苗打第三劑的抗體，不過抗體跟保護作用沒有絕對的關係，自己也不想再批評。

柯文哲提到，不敢說高端沒效，但是沒有國際認證的疫苗，「我覺得現在有外交泡泡，不然賴清德打疫苗⋯不過美國現在不管了，但是去有管制的國家就會有問題。」

媒體追問，是否不認同第三劑疫苗打高端的作用？柯文哲則說，高端第一、二劑都沒科學根據了，「沒打第三劑？」不過已經有幾十萬人接種，每個人有每個人的看法，「只是基於醫學科學倫理，我是不贊成。」

另外，針對賴清德日前出訪宏都拉斯，接觸過的外館卻相繼傳出有人確診，會不會擔心賴清德健康？柯文哲回應，「打高端不見得沒有保護作用，密醫不見得比醫學院畢業、有醫師執照的差，但是密醫上法庭一定必敗。」

對此，指揮官陳時中今日於記者會表示，這個講法很奇怪，第一個所謂密醫就是沒有所謂的法定資格，以高端來講，高端取得台灣EUA，他在台灣有台灣法定資格在，台灣EUA不是國產就發EUA，他有很多專家根據很多科學證據跟他提出的數據給他EUA，在世界目前有7個國家，像是紐西蘭、泰國、印尼等都認證了，要以執照來說這張執照不但在台灣有效，在世界很多國家都有效，看來通過WHO機會蠻高的。