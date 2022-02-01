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陳亭妃客串《新台灣奇案》演媽祖還不夠　劇組有意找她再拍下一齣

▲▼民進黨立委陳亭妃扮媽祖客串演出《新台灣奇案》，誓言效法神明大愛慈悲精神。（圖／陳亭妃提供）

▲民進黨立委陳亭妃扮媽祖客串演出《新台灣奇案》，誓言效法神明大愛慈悲精神。（圖／陳亭妃提供，下同）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳亭妃日前客串演出古裝劇，其中飾演媽祖也讓不少人眼睛為之一亮。陳亭妃近日受訪時表示，因為自己也是媽祖的信徒，所以她覺得很幸運，並透露劇組有意再找她演出續集，「只要不要太複雜的，我大概都會配合」。

陳亭妃去年客串演出民視週日十點檔《新台灣奇案》，睽違10多年重啟開拍的新台灣奇案，第二單元中媽祖角色的設定更為多元，陳亭妃也為此換了多套戲服，從首度曝光的神明形象造型，可看出陳亭妃身穿金黃色神衣，並且搭配鳳冠霞披、手持玉如意等配件。

陳亭妃近日受訪時表示，這次的演出完全就是因緣際會，劇組剛好選在台南市中西區的大天后宮拍攝，「要找演神明的角色，一定都要讓神明有點應允」，所以劇組挑了很多人去找媽祖擲筊，「我是被邀請，因為人家邀請，我們不可能拒絕」。

陳亭妃也說，那段時間剛好是疫情爆發的時間點，她覺得行程比較沒有那麼緊湊，所以可以做這樣的調配，「因為他們有跟媽祖請示，好像有擲筊的過程，既然是有這樣的機緣，我們當然就是一口接受」。

陳亭妃說明，當時沒有時間進行特別的訓練，「就是直接接了」，導演說媽祖應該要有威嚴的動作，以及有怎麼樣的角色設定，「他會跟你這麼說，你大概就自己想像，總是看戲劇也看很多，自己稍微把過去的印象揣摩一下」。

▲▼民進黨立委陳亭妃扮媽祖客串演出《新台灣奇案》，誓言效法神明大愛慈悲精神。（圖／陳亭妃提供）

陳亭妃認為，看到自己跟電視上的演員對戲，自己會覺得很新奇，平常在立法院質詢時頂多是兩個人，一般上政論節目也是一個人在講，頂多跟主持人對話而已，「可是你是要跟演員對戲，去演一個不是妳自己角色的人，真的很不一樣，感覺經驗真的很不一樣」。

陳亭妃也說，整個拍攝的過程還蠻順利的，《新台灣奇案》的劇組也有意再找她出演，「好像還有一個角色要請我，大概不是很重要的角色」，這次的媽祖是很重要的角色，所以戲份比較多，「人家說還是要知恩圖報，所以他在找我小小的幾幕，我大概也會配合」。

陳亭妃透露，新的角色好像也是觀音神明，場景可能也會在台南拍，應該就是他們的下一齣戲，同樣是《新台灣奇案》的劇組，既然都是在台南拍、大家有這樣的機緣，可以有機會碰觸到不同的區塊，「只要不要太複雜的，我大概都會配合」。

陳亭妃認為，可能是自己本身對鏡頭就不會害怕，所以拍攝起來比較得心應手一點，有些人看到鏡頭會緊張，起碼這個部分她不會，「但是有一個比較麻煩，我常常會皺眉」，也讓導演常常提醒她「媽祖沒有那麼嚴肅」，這大概是質詢的後遺症。

陳亭妃笑說，很多人都說她是因為演出媽祖才瘦身，但是其實完全不是，自己是在前年12月到去年3月實施減脂，之後大概在去年4、5月才接到通告，「他們一開始拿我名字去給媽祖選，因為那個選區本來就是我的選區」，是經過選區調整才變成民進黨立委林俊憲的選區。

陳亭妃也說，劇組認為民意代表對鏡頭比較不會害怕，可以省去很多時間，「大概就是用這兩個方向，把我列在名單裡面去讓媽祖選」，而其實自己也是媽祖的信徒，所以她覺得就是很幸運。

▲▼民進黨立委陳亭妃扮媽祖客串演出《新台灣奇案》，誓言效法神明大愛慈悲精神。（圖／陳亭妃提供）

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