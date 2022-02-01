陳亭妃宣傳公投騎遍大台南37區　鐵馬隊還要深入偏鄉關懷弱勢

▲民進黨立委陳亭妃（右一）日前成立「台灣正青鐵馬隊」 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳亭妃去年發起「騎動公投宣傳」，完成大台南37區走透透的任務，呼籲民眾在12月18日的4大公投案，都可以踴躍投下四個不同意。陳亭妃近日受訪時表示，她認為鐵馬就是台灣精神的展現，因此已經正式成立「台灣正青鐵馬隊」，未來將透過騎腳踏車深入偏鄉關懷弱勢。

陳亭妃自去年11月中開始，分別在每週六、日啟動「騎動公投宣傳」，順利完成大台南37區走透透的鐵馬宣傳，並且在最後關頭也透過自己的旁白發布影片，希望在最後時刻啟動空戰，廣發影片、深入民心，訴求投下四個不同意的重要性。

陳亭妃在過年前受訪時表示，她覺得鐵馬就是一個台灣精神，早在2018年參加台南市長初選時，自己就利用6天騎遍大台南37區、總計370公里，當時她就認為這樣的串連很好，而這次公投因為沒有候選人、激不起熱情，於是自己就第一個發起鐵馬串連，呼籲大家出來投票。

陳亭妃也說，後來也證明她的想法是對的，往後除了地方的座談、說明會以外，民進黨也都要求黨公職出去站街頭、做宣傳，甚至出動廣告車，就是要下去讓大家有熱情，「選舉已經選那麼久了，大家都知道沒有人，感受就不會出來，所以那時候南票北補就很成功」。

陳亭妃提及，在12月18日的公投結束之後，有鑒於「南票北補」很成功，所以她便決定來個「南氣北補」，因為自己在台南沒有辦法投票，就只能把南部的熱情送到台中及台北，隨後便向前交通部長林佳龍提出構想，就是要把返鄉的氣氛帶動起來。

▲陳亭妃早在2018年參加台南市長初選時，自己就利用6天騎遍大台南37區、總計370公里。（圖／陳亭妃提供）



陳亭妃認為，台中市第二選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案這兩場選舉，大家拚的就是投票率，「投票率低，顏家有利；投票率高，我們過關」，所以返鄉投票一定是關鍵，2020年大選的投票率之所以高，就是因為有總統選舉，所以帶動的出來，返鄉投票一定對民進黨比較優勢。

陳亭妃說明，林佳龍當時是民進黨立委參選人林靜儀團隊的主任委員，「我覺得應該這麼做，話講出去了就下去規劃」，當時就決定要南氣北補、逆風而上，所以才會從屏東一路從騎上去台中跟台北。

陳亭妃表示，在今年1月2日騎完當天，她和幾位有革命情感的隊友，就決定正式成立「台灣正青鐵馬隊」，希望未來能夠為台灣付出更多，甚至可以探訪更多的弱勢團體，利用騎腳踏車深入偏鄉，「因為有些地方，我們可以用鐵馬隊去做很多事情」。

陳亭妃強調，騎腳踏車就是一種「勇腳」，台灣精神就是這樣一路苦過來的，台灣並不是一直都是順境，「過去台灣錢淹腳目，也是那麼多前輩，辛辛苦苦拚經濟，做到三更半夜這樣拚出來的」，所以台灣的特質及精神就是「勇腳」，也就是所謂的鐵馬精神。

「當很多事情你的身體可以，就會想去挑戰自己的能耐有多少；但是如果今天沒有這樣的體力，你連講都不敢講」，陳亭妃認為，這種對自己的挑戰在人生中相當可貴，而且起碼自己完成過。

▼民進黨立委陳亭妃（中）親自向前交通部長林佳龍（左）提出「南氣北補」的構想。（圖／記者李毓康攝）

