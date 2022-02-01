　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳亭妃宣傳公投騎遍大台南37區　鐵馬隊還要深入偏鄉關懷弱勢

▲▼台灣智庫共同創辦人林佳龍、立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳、台南市議員蔡旺詮、新北市議員李坤城等人出席「台灣正青，鐵馬前行」行前記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委陳亭妃（右一）日前成立「台灣正青鐵馬隊」 。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳亭妃去年發起「騎動公投宣傳」，完成大台南37區走透透的任務，呼籲民眾在12月18日的4大公投案，都可以踴躍投下四個不同意。陳亭妃近日受訪時表示，她認為鐵馬就是台灣精神的展現，因此已經正式成立「台灣正青鐵馬隊」，未來將透過騎腳踏車深入偏鄉關懷弱勢。

陳亭妃自去年11月中開始，分別在每週六、日啟動「騎動公投宣傳」，順利完成大台南37區走透透的鐵馬宣傳，並且在最後關頭也透過自己的旁白發布影片，希望在最後時刻啟動空戰，廣發影片、深入民心，訴求投下四個不同意的重要性。

陳亭妃在過年前受訪時表示，她覺得鐵馬就是一個台灣精神，早在2018年參加台南市長初選時，自己就利用6天騎遍大台南37區、總計370公里，當時她就認為這樣的串連很好，而這次公投因為沒有候選人、激不起熱情，於是自己就第一個發起鐵馬串連，呼籲大家出來投票。

陳亭妃也說，後來也證明她的想法是對的，往後除了地方的座談、說明會以外，民進黨也都要求黨公職出去站街頭、做宣傳，甚至出動廣告車，就是要下去讓大家有熱情，「選舉已經選那麼久了，大家都知道沒有人，感受就不會出來，所以那時候南票北補就很成功」。

陳亭妃提及，在12月18日的公投結束之後，有鑒於「南票北補」很成功，所以她便決定來個「南氣北補」，因為自己在台南沒有辦法投票，就只能把南部的熱情送到台中及台北，隨後便向前交通部長林佳龍提出構想，就是要把返鄉的氣氛帶動起來。

▲「台南起妃、幸福鐵馬行」立委陳亭妃騎遍台南37區370公里圓滿成功，樹立了新的里程碑。（圖／陳亭妃提供）

▲陳亭妃早在2018年參加台南市長初選時，自己就利用6天騎遍大台南37區、總計370公里。（圖／陳亭妃提供）

陳亭妃認為，台中市第二選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案這兩場選舉，大家拚的就是投票率，「投票率低，顏家有利；投票率高，我們過關」，所以返鄉投票一定是關鍵，2020年大選的投票率之所以高，就是因為有總統選舉，所以帶動的出來，返鄉投票一定對民進黨比較優勢。

陳亭妃說明，林佳龍當時是民進黨立委參選人林靜儀團隊的主任委員，「我覺得應該這麼做，話講出去了就下去規劃」，當時就決定要南氣北補、逆風而上，所以才會從屏東一路從騎上去台中跟台北。

陳亭妃表示，在今年1月2日騎完當天，她和幾位有革命情感的隊友，就決定正式成立「台灣正青鐵馬隊」，希望未來能夠為台灣付出更多，甚至可以探訪更多的弱勢團體，利用騎腳踏車深入偏鄉，「因為有些地方，我們可以用鐵馬隊去做很多事情」。

陳亭妃強調，騎腳踏車就是一種「勇腳」，台灣精神就是這樣一路苦過來的，台灣並不是一直都是順境，「過去台灣錢淹腳目，也是那麼多前輩，辛辛苦苦拚經濟，做到三更半夜這樣拚出來的」，所以台灣的特質及精神就是「勇腳」，也就是所謂的鐵馬精神。

「當很多事情你的身體可以，就會想去挑戰自己的能耐有多少；但是如果今天沒有這樣的體力，你連講都不敢講」，陳亭妃認為，這種對自己的挑戰在人生中相當可貴，而且起碼自己完成過。

▼民進黨立委陳亭妃（中）親自向前交通部長林佳龍（左）提出「南氣北補」的構想。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣智庫共同創辦人林佳龍、立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳、台南市議員蔡旺詮、新北市議員李坤城等人出席「台灣正青，鐵馬前行」行前記者會 。（圖／記者李毓康攝）

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
快訊／高雄最新足跡曝！　饗食天堂、建國路3C店
快訊／高雄今+9！累積病例破百　13歲男童父確診
快訊／桃園+7！物流公司增4確診　擴大採檢700多人
刮刮樂爽中1萬！　幸運兒曝「選號技巧」：實測2張見效
快訊／本土+16「集中2縣市」！　感染源不明國中生父確診
12歲女童「長新冠」暴瘦坐輪椅！　鼻胃管進食逾1年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文慰勉基層員警　承諾持續推動警消居住、提升警用裝備

虎年國運籤出爐！　總統府：不管好籤壞籤「都照起工來行」

柯爸每年包5000元紅包　柯文哲：今年沒包「可能收入變少」

陳亭妃宣傳公投騎遍大台南37區　鐵馬隊還要深入偏鄉關懷弱勢

陳亭妃客串《新台灣奇案》演媽祖還不夠　劇組有意找她再拍下一齣

蔡英文赴台電中央調度中心頒慰勉金　喊話邁向2050淨零排放目標

蔡英文大年初一慰勉行程滿檔　承諾國搜中心增人力、汰換老舊設備

民眾黨酒駕議員參選人要取消提名？　柯文哲：也不要太民粹

快訊／北市還有8萬劑BNT　柯文哲：2／4重啟預約平台

快訊／北市防疫將升2.5級？　柯文哲憂：9天連假完疫情已散開

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

蔡英文慰勉基層員警　承諾持續推動警消居住、提升警用裝備

虎年國運籤出爐！　總統府：不管好籤壞籤「都照起工來行」

柯爸每年包5000元紅包　柯文哲：今年沒包「可能收入變少」

陳亭妃宣傳公投騎遍大台南37區　鐵馬隊還要深入偏鄉關懷弱勢

陳亭妃客串《新台灣奇案》演媽祖還不夠　劇組有意找她再拍下一齣

蔡英文赴台電中央調度中心頒慰勉金　喊話邁向2050淨零排放目標

蔡英文大年初一慰勉行程滿檔　承諾國搜中心增人力、汰換老舊設備

民眾黨酒駕議員參選人要取消提名？　柯文哲：也不要太民粹

快訊／北市還有8萬劑BNT　柯文哲：2／4重啟預約平台

快訊／北市防疫將升2.5級？　柯文哲憂：9天連假完疫情已散開

春節別吃出一身肥　營養師提醒年菜零食酌量、慢性病患忌口

高雄感染源不明父自陸入境「暫列本土」！莊人祥：誰傳給誰待釐清

台中房市交易「三王鼎立」　3大屯區只有它出線

賞遼闊山景！烏來唯美環景湯屋　泡湯完還有浪漫戶外露天下午茶

這些超帥小鮮肉都長大了！　大陸00後當紅男神盤點

玉山降雪接力秀　排雲山莊繼主峰、北峰後也飄雪

快訊／13歲新北男童與父遊高雄足跡曝！饗食天堂、建國路3C店

蔡英文慰勉基層員警　承諾持續推動警消居住、提升警用裝備

虎年國運籤出爐！　總統府：不管好籤壞籤「都照起工來行」

比婚戒還大！台中媳婦中新光福袋頭獎1克拉鑽戒　笑「該換了」

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：新北+1「回南部過年才確診」

蔡英文PO年夜飯照　徵求網友分享自家菜色「借我看看」

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

快訊／北市防疫將升2.5級？　柯文哲憂：9天連假完疫情已散開

打過2劑BNT！北市學童家長確診　Ct值24

快訊／新北確診者南下足跡曝　搭捷運到板橋、轉火車到台中＆左營

新北10多歲男童感染源不明　北中南「大量足跡」一次看

快訊 / 新北公布外縣市確診足跡　大潤發、家樂福、竹林山觀音寺

初一看電影注意！　北市今起影廳「全面禁止飲食」

快訊／北市電影院明起防疫升級　影廳內「全面禁止飲食」

快訊／加拿大總理杜魯道確診新冠肺炎　1小孩檢測也陽性

快訊／傳大年初一「防疫升2.5級」　北市公布詳細內容

高雄疫情+98　陳其邁親曝11天心情

林昶佐除夕開喝立陶宛蘭姆酒　同框杜汶澤吃年夜飯

更多熱門

相關新聞

陳亭妃演媽祖還不夠　劇組有意找她拍續集

陳亭妃演媽祖還不夠　劇組有意找她拍續集

民進黨立委陳亭妃日前客串演出古裝劇，其中飾演媽祖也讓不少人眼睛為之一亮。陳亭妃近日受訪時表示，因為自己也是媽祖的信徒，所以她覺得很幸運，並透露劇組有意再找她演出續集，「只要不要太複雜的，我大概都會配合」。

鍾沛君自爆吃「千葉漁產」　陳亭妃：不要藉機蹭聲量

鍾沛君自爆吃「千葉漁產」　陳亭妃：不要藉機蹭聲量

綠委給犬貓新年禮物　寵物繁殖買賣總量管制

綠委給犬貓新年禮物　寵物繁殖買賣總量管制

搶不到高端疫苗？　陳亭妃籲做好分配與管理

搶不到高端疫苗？　陳亭妃籲做好分配與管理

成功爭取華德社區長者日照活動中心

成功爭取華德社區長者日照活動中心

關鍵字：

四大公投陳亭妃鐵馬

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面