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陳亭妃合體大支獻唱《最後的早晨》　盼喚起社會關心動物權益

▲▼民進黨立委陳亭妃合體大支獻唱《最後的早晨》，盼喚起社會關心動物權益。（圖／陳亭妃辦公室提供）

▲民進黨立委陳亭妃合體大支獻唱《最後的早晨》，盼喚起社會關心動物權益。（圖／陳亭妃辦公室提供，下同）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳亭妃、饒舌歌手大支合體站出來，呼籲大家關心動物權益，兩人更一起合唱為動物權益創作的歌曲《最後的早晨》。陳亭妃表示，很榮幸和同樣是台南人的大支一起為動物權益發聲；大支則說，自己長年提倡動保，樂見在不同的領域，有更多朋友用不同方式，幫動物爭取福利。

一進到錄音室，兩人就先進行練習，大支透露，他當時會寫這首歌，是因為開始參與動物保護的工作，以前拿麥克風都寫一些批判政治、時事的歌，後來覺得可以寫更有意義的，就是幫沒有辦法言語的動物發聲。

陳亭妃則說，當時在100多隻貓狗被走私的新聞一發生，大支就馬上打給她，並且詢問能怎麼救牠們，不過最後必須依照法令處理。

▲▼民進黨立委陳亭妃合體大支獻唱《最後的早晨》，盼喚起社會關心動物權益。（圖／陳亭妃辦公室提供）

「我真的有練習喔！」陳亭妃說，第一次要唱Rap，她前一天晚上戴著耳機，練習了一整晚，做了很多筆記，一直放大支的MV在練習，就怕跟不上節拍。大支也傳授唱RAP的技巧，如果抓不住節拍時，手要像節拍器一樣打拍子，讓聲音跟上節奏。

「我們都只有一雙手一對眼睛，但只要大家一起關心，五百人就等於千手千眼觀音，或許改變會從尊重生命開始！」陳亭妃唱，「請用節育代替撲殺，用領養代替購買」，她說在民主國家，動物福利或動物權益相當被重視，台灣是亞洲很重要的民主國家代表，在動物的部分也不能落後。

陳亭妃認為，這首歌的歌詞非常有意義，尤其她在開了很多動保記者會、提出相關法案，開始關心動物權益之後，發現如果不出手幫忙，就如同歌詞所述，這些動物的呼喊會愈來愈小聲，最後會不見，讓他非常有感。

大支則提及，自己一開始是狗派，覺得狗很忠心，後來工作繁忙，發現貓就像室友，不過無論任何動物，都需要大家共同關心。

▲▼民進黨立委陳亭妃合體大支獻唱《最後的早晨》，盼喚起社會關心動物權益。（圖／陳亭妃辦公室提供）

過去一年來，陳亭妃在動物保護的法案上，可說是著力很深，包括在擔任經濟委員會召委時，排案修正《動物保護法》，讓對動物「不作為」視同虐待動物三讀通過，讓不少原本被飼主忽略的動物不再受餓，不負飼養責任的飼主也有法可管。

另外，陳亭妃也召開水產畜牧養殖動物座談會，希望能用制度面，來免除經濟動物受到不必要的痛苦。

在實驗動物方面，陳亭妃在《獸醫師法》加入實習動物獸醫師，希望實驗動物也能受到保障，在《食農教育法》也力主友善動物的概念要納入，她也召開過多場記者會，包括「送別茶茶」、「防治走私貓犬洗白」等，盤點動物和人受暴的關聯，要求加強雙向通報系統。

陳亭妃表示，過去一年她推動修法保護動物、推動動物福利，就是希望如同歌詞所述，人類能為牠們在暗房裡點亮的一盞小燈，而虐待動物的刑責如何修法，也要在接下來的法案會期討論完成。

▲▼民進黨立委陳亭妃合體大支獻唱《最後的早晨》，盼喚起社會關心動物權益。（圖／陳亭妃辦公室提供）

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