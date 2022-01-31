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林志玲喜獲麟兒　黃偉哲送台南好禮本土黒芝麻油和椪餅祝賀

▲林志玲喜獲麟兒，市長黃偉哲再送上台南好禮本土黒芝麻油和椪餅祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林志玲喜獲麟兒，市長黃偉哲再送上台南好禮本土黒芝麻油和椪餅祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣名模林志玲與日本放浪兄弟成員Akira，2019年在台南美術館舉行婚禮，由於林志玲是台南女兒，要從台南出嫁，台南市長黃偉哲準備12樣的「台南嫁妝一牛車」送給林志玲，恭喜她找到如意郎君，黃偉哲得知林志玲喜獲麟兒，再送上台南本土黑芝麻油和椪餅，希望能讓林志玲料理麻油雞和雞蛋做月子祝賀。

▲林志玲喜獲麟兒，市長黃偉哲再送上台南好禮本土黒芝麻油和椪餅祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲林志玲喜獲麟兒，市長黃偉哲再送上台南好禮本土黒芝麻油和椪餅祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，當年市府團隊準備的12項嫁妝賀禮，除了有傳統大餅之外，包括下營蠶絲被與枕頭、東山龍眼干龍眼甜蜜、義豐冬瓜糖、七股彩色鹽、佳里牛蒡、新化醬油、龍崎竹炭（柴）、後壁冠軍米與六甲越光米、西港與善化胡麻油、楠西梅醋，西港藺草包與藺草冒。這些精心準備的農產好禮，別具祝福意味，例如龍眼干、冬瓜糖冬瓜條，祝福「吃甜甜生厚生」、「早生貴子」，生活日常必備品柴米油鹽醬醋都有，還有號稱「男性威爾剛_的牛蒡，用意誠心十足！

▲林志玲喜獲麟兒，市長黃偉哲再送上台南好禮本土黒芝麻油和椪餅祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

如今傳來林志玲喜獲麟兒好消息，台南市長黃偉哲也獻上祝福，並希望林志玲能夠照顧好身體、照顧好寶寶，與家人一起過個好年。

據了解，台灣名模林志玲與日本放浪兄弟成員Akira2019年在台南美術館舉行婚禮，由於林志玲是台南女兒，要從台南出嫁，當初台南市長黃偉哲就準備12樣的「台南嫁妝一牛車」送給林志玲，恭喜她找到如意郎君，黃偉哲得知林志玲喜獲麟兒，今天再送上台南本土黑芝麻油和椪餅，希望能讓林志玲料理麻油雞和雞蛋做月子，藉此向其祝賀喜獲麟兒。

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