台南月津港燈節輕鬆行　3大套裝遊程、9大住宿優惠看這裡！

▲台南市長黃偉哲推薦不能出國的全民防疫期間，可以來欣賞充滿文化藝術風情的2022月津港燈節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

金虎年春節連假長達9天，台南春節期間的活動豐富多元，市長黃偉哲推薦不能出國的全民防疫期間，可以到戶外走走，欣賞充滿文化藝術風情的2022月津港燈節。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，為了讓全國遊客輕鬆體驗月津港浪漫的氛圍，特別結合雄獅旅遊、東南旅遊、可樂旅遊共計3家旅行社，針對月津港燈節推出13條活動限定1-3日遊的套裝優惠行程，讓你不用擔心找不到停車位。此外，針對喜歡自由行的旅客，觀旅局也整合了台南大飯店、長榮酒店、南科贊美酒店、江南渡假村、溫莎堡汽車旅館、激情密碼藝術商旅、月見溪行館、徠‧歸仁飯店及新安旅社共計9家旅宿業，推出憑活動DM或手機下載活動DM享住宿優惠等住房專案，提供有興趣的民眾多加利用。

黃偉哲市長表示，月津港燈節是臺南極具代表性的文化節慶，也是台灣水岸藝術燈節的指標品牌。近年更成為新銳藝術家嶄露鋒芒的重要發表平台，今年布展範圍包括月津港、永成戲院、鹽水歷史街區、鹽水車站、新創燈區等五大展區，不僅擴大、作品數也是歷年最多，展期至2月28日，邀請國人朋友做好萬全防疫前來鹽水參觀，一同感受這場精彩的光影盛宴。

此外，提醒遊客注意今年因應防疫，鹽水蜂炮改成僅元宵節（國曆2月15日）當晚舉行，同時取消遶境及不開放遊客犁蜂炮，且只在武廟等15個定點集中施放。觀旅局也溫馨提醒，防疫期間出遊亦請大家配合中央防疫規範，參加月津港燈節活動請大家遵守相關防疫規定，全程戴口罩、配合實聯制，維持適當社交距離，並隨時保持手部清潔，養成防疫好習慣，才能玩得開心及安心。也建議大家多加利用大眾運輸工具前往，避免飽受塞車之苦。行前也可先查詢重要景點人潮警示，避免前往人潮過多的景區，並參考市府的交通疏運措施，一起安心迎接虎年。更多旅遊資訊，請上「台南旅遊網」http://www.twtainan.net/及「2022台南行春」https://tainan-newyear.tw/查詢。