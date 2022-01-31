黃偉哲視察保安市場放送+0好消息　分送口罩提醒過年採買勿忘防疫

▲台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

適逢除夕，傳統市場一早採購人潮不斷，台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫，並向採買的民眾與攤商預祝新年快樂。





台南市長黃偉哲說，今天台南市本土病例加零，感謝市民朋友對防疫的配合，請市民外出到各場所務必落實QR CODE實聯制、體溫量測及酒精消毒等防疫措施，並再次強調外出時請全程配戴口罩、保持社交距離、不邊走邊吃，進入市場前若發現人潮太多，可另擇時間採買，守護彼此的健康。

現場有民眾說，今天是來採買晚上的年夜菜食材，因為疫情嚴重，會趕快買完趕快離開。經發局表示，市場處已發送各公民有市場及周邊攤販實聯制QR CODE數量逾6000張，更與國網中心及地方有線電視業者合作，開發AI智慧防疫系統，透過影像辨識技術來估算場域人數及是否有配戴口罩，於市場及夜市出入口處設置防疫噴霧門，讓進出人員直接進行全身噴灑消毒，加強防疫強度。





此外，也推薦市民多利用「台南便利送」電商整合平台，媒合傳統市場、大賣場、商圈及物流業者，不用到市場人擠人即可購買生活所需，攤商也能維持營收。





市場處表示，市場每日休市後都加強攤舖位清消，並指派專人落實執行實聯制、噴酒精、環境消毒、巡視熟食遮罩等，共同守護傳統市場的安全，台南市民都能平安過好年。