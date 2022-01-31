　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲視察保安市場放送+0好消息　分送口罩提醒過年採買勿忘防疫

▲台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

適逢除夕，傳統市場一早採購人潮不斷，台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫，並向採買的民眾與攤商預祝新年快樂。

▲台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲說，今天台南市本土病例加零，感謝市民朋友對防疫的配合，請市民外出到各場所務必落實QR CODE實聯制、體溫量測及酒精消毒等防疫措施，並再次強調外出時請全程配戴口罩、保持社交距離、不邊走邊吃，進入市場前若發現人潮太多，可另擇時間採買，守護彼此的健康。

▲台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場有民眾說，今天是來採買晚上的年夜菜食材，因為疫情嚴重，會趕快買完趕快離開。經發局表示，市場處已發送各公民有市場及周邊攤販實聯制QR CODE數量逾6000張，更與國網中心及地方有線電視業者合作，開發AI智慧防疫系統，透過影像辨識技術來估算場域人數及是否有配戴口罩，於市場及夜市出入口處設置防疫噴霧門，讓進出人員直接進行全身噴灑消毒，加強防疫強度。

▲台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，也推薦市民多利用「台南便利送」電商整合平台，媒合傳統市場、大賣場、商圈及物流業者，不用到市場人擠人即可購買生活所需，攤商也能維持營收。

▲台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市場處表示，市場每日休市後都加強攤舖位清消，並指派專人落實執行實聯制、噴酒精、環境消毒、巡視熟食遮罩等，共同守護傳統市場的安全，台南市民都能平安過好年。

▲台南市長黃偉哲前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並親自拿起麥克風放送今天台南市加零的好消息，現場也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
採買要快！量販、超市除夕提早關門　「過年營業時間」一次看
林志玲求子「許願許了一輩子」　Akira霸氣1句話擋催生壓力
如廁手不插香！　過年拜拜「7大禁忌」一次看　
快訊／美甲確診待北車3.5小時　北市急發2885細胞簡訊
林志玲選除夕一早報喜　「超暖心原因曝光」！
台1線3車連環撞！　千萬「麥拉侖」車頭全毀
林志玲「超美懷孕」模樣曝光！　最後公開露面是2年前

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寒冬義演布袋戲與長者共度歡樂　高中生布袋戲社愛心義演到屏東

垃圾場成最美花園全靠她！護理妹子們高度肯定　72歲婦獲奉獻獎

台南月津港燈節輕鬆行　3大套裝遊程、9大住宿優惠看這裡！

黃偉哲視察保安市場放送+0好消息　分送口罩提醒過年採買勿忘防疫

桃園乙未之環延續1895歷史記憶　象徵客家族群硬頸精神圖騰

農曆除夕禁忌「一定要撕春聯」　桃園市議長：絕對不可以偷懶

道長加持過　桃園大廟景福宮新版平安符亮相

五大媽祖駐駕　壽山巖觀音寺邀信眾走春祈福賞櫻

亞旭員工隔離竟偷飛回金門　電子圍籬抓到！桃市府重罰30萬

獨／台中女揪團爬東卯山迷路　腳滑摔成熊貓眼「連夜被搬下山」

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

寒冬義演布袋戲與長者共度歡樂　高中生布袋戲社愛心義演到屏東

垃圾場成最美花園全靠她！護理妹子們高度肯定　72歲婦獲奉獻獎

台南月津港燈節輕鬆行　3大套裝遊程、9大住宿優惠看這裡！

黃偉哲視察保安市場放送+0好消息　分送口罩提醒過年採買勿忘防疫

桃園乙未之環延續1895歷史記憶　象徵客家族群硬頸精神圖騰

農曆除夕禁忌「一定要撕春聯」　桃園市議長：絕對不可以偷懶

道長加持過　桃園大廟景福宮新版平安符亮相

五大媽祖駐駕　壽山巖觀音寺邀信眾走春祈福賞櫻

亞旭員工隔離竟偷飛回金門　電子圍籬抓到！桃市府重罰30萬

獨／台中女揪團爬東卯山迷路　腳滑摔成熊貓眼「連夜被搬下山」

林志玲47歲高齡產子「8年前就凍卵」　醫：10類族群可先凍卵

沒通過中信兄弟測試　倪福德退休差點去賣咖啡

撕票女建商1／綁恩人勒贖千萬　百警靠關鍵紙條抓人卻晚了一步

高雄「球棒隊」砸毀舞廳大門鬧事！警局長怒撂44字重話

春節紅包禁忌、行情價一次看！「大小鈔都要有」包錯恐漏財

2萬多元名牌衣送洗遭搞丟　索賠被依「窗簾」折舊剩不到4千

忙換春聯！轉頭見白貓「半張臉紅腫」　她嘆：還沒過年就發生慘案

體感升溫靠這些「關鍵單品」　百元入手石墨烯暖暖襪

俄羅斯雙姝相約在台過年　「台灣這些優點」讓她們忘不了

傻白甜教科書！甜到讓你想叫女鵝的陸劇女星們…她還被稱「男神收割機」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

地方熱門新聞

農曆除夕禁忌「一定要撕春聯」

亞旭某員工居隔竟搭機回金門　遭罰很大

獨／台中女爬東卯山摔傷　連夜被搬下山

壽山巖觀音寺邀信眾祈福賞櫻

道長加持過　桃園景福宮新版平安符

魏筠路口短講　投入2022中壢區市議員選戰

春節連假　桃園路邊停車7天暫停收費

黃偉哲參加「台日友好、消災祈福、溫馨圍爐」　

遺憾！員林燈會今晚點燈　百果山75公尺長溜滑梯無法使用

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

黃偉哲以視訊與員警圍爐共度小年夜

西螺媽迎春祖燈會2萬顆彩繪燈籠高掛

竹市「春節資訊懶人包」一次看

黃偉哲視察保安市場放送+0好消息

更多熱門

相關新聞

如廁手不插香！過年拜拜「7大禁忌」一次看

如廁手不插香！過年拜拜「7大禁忌」一次看

新的一年到來，很多人都會趁著春節期間拜拜，祈求新的一年平安順利、有好運。對此，命理專家謝沅瑾和粉專「廟會小學堂」就曾分享「4個廟宇拜香規矩」和「5個拜拜禁忌」，有需要的民眾不妨參考看看。

北市大年初四「重啟BNT預約」

北市大年初四「重啟BNT預約」

快訊／桃園新增6本土　幼兒園案+2累計25例

快訊／桃園新增6本土　幼兒園案+2累計25例

想和老公永遠一起！清秀女刮刮樂選「17」　抱走百萬金

想和老公永遠一起！清秀女刮刮樂選「17」　抱走百萬金

十二生肖穿開運色　偏財運立刻UP

十二生肖穿開運色　偏財運立刻UP

關鍵字：

黃偉哲保安市場口罩過年採買防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

林志玲當媽「3個月前早洩密」！連2天曖昧發文

林志玲寶寶性別曝光了！「1個表情符號洩密」

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

蔡桃貴年假爆送急診！　「家人無法處理」蔡阿嘎曝就醫原因

面試官問「錄取後多久能上班？」是陷阱題　最佳解答曝

林志玲生子激動哭了！親回應祝福「終於盼來」

外送員幫推拋錨車　20分後收大紅包驚呆

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面