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寒冬義演布袋戲與長者共度歡樂　高中生布袋戲社愛心義演到屏東

▲▼高雄市中正高工布袋戲社同學，特地將愛心義演延展到屏東，就是要給長輩帶來歡笑。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市中正高工布袋戲社同學，特地將愛心義演延展到屏東，就是要給長輩帶來歡笑。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市中正高工布袋戲社同學有比以往，日前特地將愛心從高雄延伸至屏東，為屏東老人帶來精彩的布袋戲，每位布袋戲主角出場都逗的長者樂開懷，至今超過百場的愛心義演，學生們說一切辛苦都值得開心。

中正高工布袋戲社的同學利用課餘時間練習，這群未曾接觸傳統戲劇的孩子們，為了呈現最好的演出給長輩們看，還利用放學後主動要求訓練；其中，才高一的蕭亦妙同學覺得在歲末寒冬之際，能夠演出給長輩們觀賞，是很難得的機會，能夠用自己一點能量，為長輩帶來歡笑，練習的辛勞都己拋到腦後，還有與長輩一起共進晚餐也提醒自己愛要即時，把握與家人相處的時光。

▲▼高雄市中正高工布袋戲社同學，特地將愛心義演延展到屏東，就是要給長輩帶來歡笑。（圖／記者吳世龍翻攝）

中正高工長期推動傳統布袋戲、各項公益活動不遺於力，這次與高雄市十方如願慈善會共同合作，前進屏東鹽埔喜樂安養中心，除帶來傳統布袋戲演出外，慈善會還捐贈白米210公斤與優質蛋白素45罐給中心的長輩，考量後疫情時代維護室內空氣品質，慈善會還捐贈英國過敏基金會、過敏症研究基金會歐洲中心認證及美國環保節能標章的逸新空氣清淨機，幫助老人中心維護室內空氣品質照顧健康。

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