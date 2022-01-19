▲莊福文教基金會寒冬送愛，捐贈愛心餐點到育幼院、社福中心。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲莊福文教基金會董事長賴振融與董事白小姐在寒冬送暖，捐贈愛心餐點到育幼院、社福中心。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

有感疫情衝擊慈善團體營運，莊福文教基金會董事長賴振融與董事白小姐在寒冬送暖，白小姐原定的生日宴會，因疫情改成愛心送餐，親自將美味餐點送到育幼院及社福中心，莊福文教基金會董事白小姐表示「把愛跟溫暖給孩子們是一件非常有意義的事 」。

▲白小姐原定的生日宴會，因疫情改成愛心送餐，親自將美味餐點送到育幼院及社福中心。

白小姐進一步說明，「今年生日我跟所有好朋友說，不要準備我的生日禮物，心望大家一起響應「愛心圓夢希望共學」的公益募款，但因為最近疫情比較緊張一點，我們臨時決定把生日party取消，因為覺得安全比較重要，而宴席的這些餐點，我們就決定要送給育幼院的這些孩子們，希望他們可以感受到幸福和溫暖」。

▲白小姐(右)表示「把愛跟溫暖給孩子們是一件非常有意義的事 」。

莊福文教基金會董事長賴振融指出，今年是第13年舉辦「愛心圓夢希望共學」計畫，其實台灣有很多的小朋友，沒有去過遊樂園或是動物園，我們都盡量邀請他們有機會來到六福村、動物園一起圓這個夢，而因為今年有白小姐的慈善募款， 第一次變的是主動送到需要人的手上，所以意義更大。

▲莊福文教基金會董事長賴振融指出，今年是第13年舉辦「愛心圓夢希望共學」計畫。

小時候家境不好的白小姐，曾經也是被幫助的小女孩，在出社會有能力後，她不斷投入公益慈善，希望能把愛和溫暖帶給孩子們，這次因應防疫政策，將生日宴會改為贈送餐點物資至育幼院做愛心公益，期盼拋磚引玉，鼓勵孩子努力向上。

忠義基金會企劃人員花小姐提到，「其實孩子平常除了上學之外都在家，尤其疫情期間，很少會有機會可以去外面玩，或是偶爾之前會有一些愛心企業請他們吃餐點，現在疫情期間去外面真的不是很方便，透過這個愛心餐點，他們在家裡也可以吃到外面難得的外食，過年快到了，大家一起吃東西，也有一種圍爐的感覺，就是會讓小孩覺得備感溫馨」。

▲莊福文教基金會幫助社會角落的孩子，一圓遊樂園及動物園的夢。（圖／莊福文教基金會提供）

莊福文教基金會多年來不僅關心兒福機構，也走入偏鄉關懷弱勢，陪伴學童認識動物保育，也關懷自然生態點滴，並重視人文藝術傳承，更發起愛心圓夢計畫，幫助社會角落的孩子，一圓遊樂園及動物園的夢，讓孩子們有機會開啟眼界。