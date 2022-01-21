台南市勞工局攜手工、協會送愛心物資　關懷學甲弱勢重癱嬤

▲社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長，與大台南總工會陳美靜副理事長，在台南市勞工局長王鑫基陪同下，至學甲區關懷重癱的弱勢阿嬤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長，與大台南總工會陳美靜副理事長，在台南市勞工局長王鑫基陪同下，至學甲區發送慰問金及年菜等愛心物資，關懷學甲區重癱的弱勢阿嬤，將愛傳遞到社會邊緣，希望能拋磚引玉，集結各界力量讓社會安全網更緊密，護社會邊緣弱勢戶。

居住於學甲區的李家重癱嬤，截肢臥床20餘年，小兒子罹患肺癌已臻末期，李姓一家人家庭經濟困難，女兒也是經朋友告知才懂得申請居服員照顧服務。本案是由孫姓居服員通報，社團法人台南市勞工志願服務協會梁理事長本身就是學甲人，獲知本案立即發起與大台南總工會進行關懷慰問的行動前往探視案主，另勞工保險局台南市第二辦事處林管洛主任因自家製作棉被，經常透過勞工局贈送自製棉被給弱勢勞工等家庭，這次亦致贈多條棉被給案家，案家在過年前收到慰問金與關懷倍感溫馨。

台南市勞工局王鑫基局長表示，台南市勞工局推動黃偉哲市長「希望家園」的理念，常連結轄區工、協會等資源，協助弱勢勞工、邊緣戶等家庭房屋修繕及發送愛心物資，將紅包、年菜、棉被等愛心物資發送給各區的弱勢職災勞工、房屋修繕等案家，特別感謝參與的工、協會熱心奉獻，共同打造黃偉哲市長推動的希望家園。