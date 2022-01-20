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嘉藥USR愛心義剪　港仔西漂亮過好年

▲嘉南藥理大學師生，攜手台南市女子燙髮職業工會成員發揮專長，免費為里民提供愛心義剪服務，希望港仔西長輩們都有帥氣、美麗髮型，漂亮過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學師生，攜手台南市女子燙髮職業工會成員發揮專長，免費為里民提供愛心義剪服務，希望港仔西長輩們都有帥氣、美麗髮型，漂亮過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學「永續安南環境生態與綠色產業」USR計畫前進台南市安南區城西社區進行歲末新春義剪活動，由環境永續學院院長劉瑞美與藥理學院粧品系陳盈如老師及學生，攜手台南市女子燙髮職業工會成員發揮專長，免費為里民提供愛心義剪服務，希望港仔西長輩們都有帥氣、美麗髮型，漂亮過好年。

▲嘉南藥理大學師生，攜手台南市女子燙髮職業工會成員發揮專長，免費為里民提供愛心義剪服務，希望港仔西長輩們都有帥氣、美麗髮型，漂亮過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥環境學院延續教育部大學社會責任實踐 (USR)「永續安南環境生態與綠色產業」計畫，繼續投入城西社區營造工作，不僅長期與在地合作，進行生態教育、社區營造及地方觀光經濟開發等活動，更趁著歲末年終之際，跨學院跨單位合作，邀集了粧品系師生與台南市女子燙髮職業工會進行愛心義剪，希望提供社區年長里民，不分男女都就近修剪髮，特別是行動不便的長者，省去舟車勞頓之苦，透過小小的舉動把歡樂與愛心種子散播到各地，也為社區長者提供幫助。

▲嘉南藥理大學師生，攜手台南市女子燙髮職業工會成員發揮專長，免費為里民提供愛心義剪服務，希望港仔西長輩們都有帥氣、美麗髮型，漂亮過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該社區發展協會理事長陳國忠表示，這裡是偏遠地區，城鄉差距非常大，院長願意發起這項活動，來幫社區長輩、居民提供這項服務，真的非常令人感動，社區關懷據點有提供老人供餐，也辦理各項文康活動、手工藝品製作、歌友會等活動，義剪這樣的活動既能吸引更多的里民來參與、支援，凝聚居民的向心力，亦可照護長者身心健康，提供更舒服的生活環境，非常感謝學校的協助。

▲嘉南藥理大學師生，攜手台南市女子燙髮職業工會成員發揮專長，免費為里民提供愛心義剪服務，希望港仔西長輩們都有帥氣、美麗髮型，漂亮過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥環境學院院長劉瑞美指出，該計畫這2年來與城西社區發展協會合作，陸續完成在地社區特色的低碳生態輕旅遊程規劃、社區彩繪，尤其是與社區民眾共同完成的15幅彩繪牆，訴說著港仔西文化，為這個地處偏遠、人口外流嚴重的社區創造活力，吸引更多遊客來社區體驗低碳生態旅遊，達到生態保育的環境教育。而這次愛心義剪特別要感謝台南市女子燙髮職業工會的參與，讓港仔西環境美，人文更美。

▲嘉南藥理大學師生，攜手台南市女子燙髮職業工會成員發揮專長，免費為里民提供愛心義剪服務，希望港仔西長輩們都有帥氣、美麗髮型，漂亮過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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