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吹出心中希望！小五童吹口風琴分享資助人　籲捐愛心紅包助弱勢

▲小銘認真的一遍遍吹奏國徽進行曲，想將最好的表現分享給他的資助人。(圖／展望會提供，下同）

小銘認真的一遍遍吹奏國徽進行曲，想將最好的表現分享給他的資助人。(圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

辦公室傳來陣陣悅耳的口風琴樂音，原來是社工老師在記錄小銘的表演，小銘認真的一遍遍吹奏國徽進行曲，想將最好的表現分享給他的資助人。國小五年級的小銘來自單親家庭，從小和母親相依為命，之前參加學校的兒童樂隊比賽獲得優等。小銘害羞又高興的表示，因為樂隊成員不夠，老師邀請他加入，慢慢學出興趣。

小銘母親在一旁欣慰笑著，看著孩子一遍遍的重複練習，一邊淡淡地說著：「我之前在石材工廠做搬石頭的工作，後來右手有點小中風，沒辦法再做下去，現在只能做些家庭代工。小銘很乖，在家會幫忙倒垃圾、洗碗，看孩子慢慢長大，很有成就感。」小銘表示，自己以後想當兵，因為他喜歡玩具槍。他知道要好好讀書，以後長大才能賺錢照顧媽媽。問小銘有沒有什麼想跟媽媽說的話？小銘跑去媽媽身邊湊在她耳邊說：「我愛你」。展望會每年在開學前夕提供助學金，社工透過定期訪視關懷，陪伴孩子的生命成長，也因著社會大眾的愛心支持，才能夠延續日復一日的服務工作。

▲小銘認真的一遍遍吹奏國徽進行曲，想將最好的表現分享給他的資助人。(圖／展望會提供，下同）

小銘希望善心人士響應「愛心紅包」活動，助弱勢童翻轉生命。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長表示，「許多展望會服務的弱勢家庭，在困難裡有著最單純的快樂與幸福。展望會紅包傳愛活動到2月底前，邀請民眾到在地愛心商家響應百元捐款贈小麵包、千元捐款贈紅包袋（限量）。目前宜花東的助學缺口約300萬，助學紅包沒有定額，小額捐款也很感謝。

東區辦事處謝謝花蓮的愛心店家響應，包括：小和好點、小和山谷、小和農村、小森見晴民宿、毛妹牛雜湯、平和飯店、時光漫旅民宿、晨研早午餐、梅洛亭、喀嚓緩旅民宿、雙棲早午餐、麗軒國際飯店、麗格休閒飯店（依首字筆畫排序），盼望透過眾人齊力，讓有需要的家庭都能助學無虞、健康長大、平安順遂、希望無窮！」

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