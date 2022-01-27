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警政署長陳家欽下鄉慰問雲縣基層　期勉做好春安工作

▲內政部警政署長陳家欽今日特地南下至雲林縣警察局北港分局進行訪視，現場慰問員警及義警、民防、守望相助隊、義交、警察志工辛勞、祝賀新年快樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲內政部警政署長陳家欽今日特地南下至雲林縣警察局北港分局進行訪視，現場慰問員警及義警、民防、守望相助隊、義交、警察志工辛勞、祝賀新年快樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

內政部警政署長陳家欽今（27）日特地南下至雲林縣警察局北港分局進行訪視，現場慰問員警及義警、民防、守望相助隊、義交、警察志工辛勞、祝賀新年快樂，並期勉全體警察同仁能堅守崗位，戮力以赴，守護民眾安全。

「111年度加強重要節日安全維護工作」自1月24日起開跑，警政署長陳家欽關心基層同仁，27日上午由雲林縣警察局長李謀旺陪同，親臨北港警察分局與基層同仁近距離晤談，聽取他們的心聲，並肯定員警及五力平日對於治安、交通工作辛勞的付出，為基層員警加油打氣與鼓勵，更透過面對面溝通，傾聽基層各項警政問題及建議。

警政署長陳家欽表示，警察是維護治安，讓社會安寧的第一道防線，24小時全年無休地守護臺灣社會，社會才能夠安定，所以在年節前他來北港慰勞員警及民力，謝謝他們的付出。因應春節到來，北港分局轄內北港朝天宮、武德宮於年假期間預計湧進大量人潮車潮，署長特別指示，應以重點式的交通快打部署策略疏導車流，並針對轄內各重要道路、旅遊景點等，加強疏導管制與各項勤務作為。

最後，陳家欽提醒員警，執勤需注意安全、執法程序及執勤態度，過年期間希望不要有任何治安事故，親朋好友聚餐時，銘記酒後不開車、開車不喝酒，避免發生意外；此外，面對防疫工作要嚴陣以待，除配合指揮中心防疫規範各種要求，齊心合力防止疫情擴大，亦需及早施打第3劑疫苗，加強自身保護。

▲內政部警政署長陳家欽今日特地南下至雲林縣警察局北港分局進行訪視，現場慰問員警及義警、民防、守望相助隊、義交、警察志工辛勞、祝賀新年快樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲內政部警政署長陳家欽今日特地南下至雲林縣警察局北港分局進行訪視，現場慰問員警及義警、民防、守望相助隊、義交、警察志工辛勞、祝賀新年快樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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