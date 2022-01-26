　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

草嶺石壁森林療育基地、石壁竹創森計畫　揭開雲林新「旅程」

▲雲林縣政府今（26）日辦理「草嶺石壁森林療育基地成果暨石壁竹創森計畫發表」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府今（26）日辦理「草嶺石壁森林療育基地成果暨石壁竹創森計畫發表」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府2020年起委託臺大實驗林管理處執行及打造「草嶺石壁森林療育基地」，另外，同時推動健康觀光新亮點「石壁竹創森計畫」，獲觀光局核定6200萬元經費，顯示縣府為推動雲東地區發展「森林療育」生態旅遊努力，今（26）日辦理「草嶺石壁森林療育基地成果暨石壁竹創森計畫發表」。

雲林縣長張麗善表示，為推動縣內健行風氣、打造雲林專屬的「森林療育」生態旅遊，規劃20條雲東步道行程，配合「石壁地區森林療育基地」規劃成果，以森林療育五感體驗遊程及輔導在地人員取得「森林療育師」認證做為未來重要的發展方向；再加上縣府城鄉發展處獲補助的「石壁竹創森計畫」完善區域內的森林療育硬體系統；「石壁竹創森森林療育園區」的建立對於雲林縣將會是一個全新的里程碑存在。

文化觀光處陳璧君處長說明，草嶺石壁森林療育基地是以杉林步道、雲嶺之丘及木馬古道為主要場域。在執行規劃上大致區分為森林醫學、環境資源調查及引領員培訓三大部分。「引領員培訓成果」 於今年度辦理培訓共25人授證，務求在地人員都能夠在引領導覽操作技術上更進一步。

▲雲林縣政府今（26）日辦理「草嶺石壁森林療育基地成果暨石壁竹創森計畫發表」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲五元兩角、木馬古道步道入口處，除櫻花盛開美景，竹林負離子量為雲林之冠。（圖／記者蔡佩旻攝）

「森林醫學成果」部分，有「空氣中的維他命」之稱的負離子，具有使人精神振奮、促進新陳代謝等效益，針對雲嶺之丘、杉林步道、杉林步道草坪區、木馬古道觀景台、木馬古道孟宗竹林及生態池等地進行負離子濃度監測，皆是木馬古道之負離子濃度為最高，達到18,440個/立方公分。

「環境資源調查成果」之基地位於清水溪中游右岸，表層地層由沖積層及崩積層所構成，地上林相主要為柳杉林與孟宗竹林；空氣品質針對懸浮微粒、二氧化硫及臭氧等等汙染物四季監測結果亦皆符合標準規定；在杉林步道及木馬古道的柳杉林與孟宗竹林中已調查到363種的維管束植物，昆蟲已紀錄有196種，而鳥類包含過往的觀察紀錄也已經達到了83種之多。

城鄉發展處長林長造表示，雲林縣政府獲交通部觀光局補助之觀光前瞻建設計畫「石壁竹創森計畫」，目前已經進入細部規劃設計階段，預計年底完工，未來區內竹構亮點藝術以及步道系統，將構成完善的休閒遊憩系統，成為國際級的觀光亮點。

未來將以休閒遊憩結合森林療育五感體驗帶動整體觀光產業發展，石壁的竹林以及天然森林是全國獨一無二的特色景觀，縣府將結合中央部會、當地社區、觀光業者及學校等資源，打造竹構亮點藝術展示雲林的設計美學，並優化整體景觀設施，創造在地民眾及遊客的優質觀光體驗，

▲雲林縣政府今（26）日辦理「草嶺石壁森林療育基地成果暨石壁竹創森計畫發表」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府今（26）日辦理「草嶺石壁森林療育基地成果暨石壁竹創森計畫發表」。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►可以有白包紅包不OK　斗六公所邀業者殯儀館內宣導貪污案例

►雲林防疫不停學　「居家學習教師遠距教學視訊設備」今啟用

►雲林婦買完菜走回家包包遭搶　失聯移工躲廢棄民宅被逮

►雲林男4個月3度酒駕被抓　聲押獲准！確定看守所內過年

►身背「5條通」走到哪拜到哪　25歲車手遭攔查謊報身分慘了

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
蔡頭肝癌病逝！　好友白冰冰才電話打氣：有忙一定幫
快訊／台南Josh「6點聲明」　首度回應家暴
快訊／蔡頭肝癌末期　驚傳離世　
今本土+46！醫見1幕嘆：北台灣恐爆「層出不窮不明感染源」
3大張足跡遍布中山、信義區！　「時尚達人」頻跑趴逛街
獨／納豆腦出血開刀5節目全面停工　經紀人曝「開工時間表」
北市房仲案進入第3波傳染　黃珊珊：現在不知道誰是源頭
快訊／孫安佐在美涉製槍　判決結果出爐
快訊／內用隔板沒效？　柯文哲解釋原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東阿北寒夜出現屏東空軍機場前　員警據愛心手環助團圓

確診18533、18561個案足跡重疊　台南新化年貨大街停辦

台南新增確診個案18561　黃偉哲籲請民眾確實做到實聯制否則裁罰

草嶺石壁森林療育基地、石壁竹創森計畫　揭開雲林新「旅程」

走私查扣漁筏經16次出價　終以高於底價3倍拍定

東港東南宮大年初一　發送「自創虛擬一億元金箔劵」發財金

全台最爛路！投89線明隧道提前竣工　6部落2千村民喜獲春節大禮

珍珠芭樂價年節格看漲　善警護果防竊確保安全

嘉縣消防桌曆大秀肌肉　猛男美女山海美景都入鏡

春節走春　屏東咖啡園區＋原百貨＋讀享空間是好去處

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

「年後1坪要漲4萬」她怒被當盤子　轉找換約客...結果竟相同

屏東阿北寒夜出現屏東空軍機場前　員警據愛心手環助團圓

確診18533、18561個案足跡重疊　台南新化年貨大街停辦

台南新增確診個案18561　黃偉哲籲請民眾確實做到實聯制否則裁罰

草嶺石壁森林療育基地、石壁竹創森計畫　揭開雲林新「旅程」

走私查扣漁筏經16次出價　終以高於底價3倍拍定

東港東南宮大年初一　發送「自創虛擬一億元金箔劵」發財金

全台最爛路！投89線明隧道提前竣工　6部落2千村民喜獲春節大禮

珍珠芭樂價年節格看漲　善警護果防竊確保安全

嘉縣消防桌曆大秀肌肉　猛男美女山海美景都入鏡

春節走春　屏東咖啡園區＋原百貨＋讀享空間是好去處

民進黨20立委在「四項公投」一戰建功　蔡英文大動作頒獎表揚

一分鐘教你如何在歡歌APP成為K歌音效達人

屏東阿北寒夜出現屏東空軍機場前　員警據愛心手環助團圓

2021歡歌年度盛典火力全開　多重豪禮發不停

火烤兩吃好滿足！高CP值「百元鍋物」　還有爆米花、冰淇淋吃到飽

蔡頭肝癌病逝！沉默器官「5症狀曝光」　轉移3器官恐已晚期

半導體設備商機旺　從科技ETF找買點

快訊／萊鎂醫董事會通過「終止興櫃掛牌」　將提臨股會討論

確診18533、18561個案足跡重疊　台南新化年貨大街停辦

F-35C墜入南海！CNN：怕被中國搶先　美國海軍緊急展開打撈

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

地方熱門新聞

曾遭網路霸凌　10億元富二代成網紅台中開展

三離島縣發聲明　呼籲中央在台灣端設快篩站

走私菸專賣貨輪擱淺馬公港　海巡搜出5200箱

桃園開設11處社區臨時採檢站

屏東恆春16歲男划SUP失聯！警消急搜救

男子領50萬騎單車　警苦勸「我送你回家」

八大行業從業人員應完成2劑疫苗接種

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

台南空污測站橘色提醒

真愛碼頭救生無人機墜海！介紹功能被擊落

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

春節前南消二大隊動員擴大宣導

警政署長慰問南警鼓舞士氣

新營警加強守護果農辛苦收成

更多熱門

相關新聞

整合善心企業捐年菜　鎮公所員工溫馨助弱勢

整合善心企業捐年菜　鎮公所員工溫馨助弱勢

斗南鎮公所與雲林縣政府、蔡東富議員服務處特別整合年菜資源平台，以溫馨送年菜方式將社會的溫暖傳遞給弱勢家庭，關懷斗南最需要的弱勢民眾，今（25）日由公所人員協助溫馨送年菜，將社會的溫暖傳遞給有需要的弱勢家庭，讓弱勢家庭同享年節圍爐之樂。

臺西警連日強力取締酒駕　縣長張麗善慰問

臺西警連日強力取締酒駕　縣長張麗善慰問

杜絕紅包　斗六公所邀業者殯儀館內開講

杜絕紅包　斗六公所邀業者殯儀館內開講

雲林「居家學習教師遠距教學視訊設備」啟用

雲林「居家學習教師遠距教學視訊設備」啟用

第12年封館　NET虎尾店供弱勢家庭採購

第12年封館　NET虎尾店供弱勢家庭採購

關鍵字：

草嶺石壁森林療育基地石壁竹創森計畫雲林生態旅遊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土暴增46例、境外增46例

納豆腦出血「第3天最新病況」曝光！

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／全聯開出1張千萬發票

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面