草嶺石壁森林療育基地、石壁竹創森計畫　揭開雲林新「旅程」

▲雲林縣政府今（26）日辦理「草嶺石壁森林療育基地成果暨石壁竹創森計畫發表」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府2020年起委託臺大實驗林管理處執行及打造「草嶺石壁森林療育基地」，另外，同時推動健康觀光新亮點「石壁竹創森計畫」，獲觀光局核定6200萬元經費，顯示縣府為推動雲東地區發展「森林療育」生態旅遊努力，今（26）日辦理「草嶺石壁森林療育基地成果暨石壁竹創森計畫發表」。

雲林縣長張麗善表示，為推動縣內健行風氣、打造雲林專屬的「森林療育」生態旅遊，規劃20條雲東步道行程，配合「石壁地區森林療育基地」規劃成果，以森林療育五感體驗遊程及輔導在地人員取得「森林療育師」認證做為未來重要的發展方向；再加上縣府城鄉發展處獲補助的「石壁竹創森計畫」完善區域內的森林療育硬體系統；「石壁竹創森森林療育園區」的建立對於雲林縣將會是一個全新的里程碑存在。

文化觀光處陳璧君處長說明，草嶺石壁森林療育基地是以杉林步道、雲嶺之丘及木馬古道為主要場域。在執行規劃上大致區分為森林醫學、環境資源調查及引領員培訓三大部分。「引領員培訓成果」 於今年度辦理培訓共25人授證，務求在地人員都能夠在引領導覽操作技術上更進一步。

▲五元兩角、木馬古道步道入口處，除櫻花盛開美景，竹林負離子量為雲林之冠。（圖／記者蔡佩旻攝）

「森林醫學成果」部分，有「空氣中的維他命」之稱的負離子，具有使人精神振奮、促進新陳代謝等效益，針對雲嶺之丘、杉林步道、杉林步道草坪區、木馬古道觀景台、木馬古道孟宗竹林及生態池等地進行負離子濃度監測，皆是木馬古道之負離子濃度為最高，達到18,440個/立方公分。

「環境資源調查成果」之基地位於清水溪中游右岸，表層地層由沖積層及崩積層所構成，地上林相主要為柳杉林與孟宗竹林；空氣品質針對懸浮微粒、二氧化硫及臭氧等等汙染物四季監測結果亦皆符合標準規定；在杉林步道及木馬古道的柳杉林與孟宗竹林中已調查到363種的維管束植物，昆蟲已紀錄有196種，而鳥類包含過往的觀察紀錄也已經達到了83種之多。

城鄉發展處長林長造表示，雲林縣政府獲交通部觀光局補助之觀光前瞻建設計畫「石壁竹創森計畫」，目前已經進入細部規劃設計階段，預計年底完工，未來區內竹構亮點藝術以及步道系統，將構成完善的休閒遊憩系統，成為國際級的觀光亮點。

未來將以休閒遊憩結合森林療育五感體驗帶動整體觀光產業發展，石壁的竹林以及天然森林是全國獨一無二的特色景觀，縣府將結合中央部會、當地社區、觀光業者及學校等資源，打造竹構亮點藝術展示雲林的設計美學，並優化整體景觀設施，創造在地民眾及遊客的優質觀光體驗，

▲雲林縣政府今（26）日辦理「草嶺石壁森林療育基地成果暨石壁竹創森計畫發表」。（圖／記者蔡佩旻攝）



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