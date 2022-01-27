雲林最新雲梯車正式啟用　升舉最高達16樓只需2分鐘

▲雲林縣新的50公尺雲梯車，配備是目前最新，可向上屈折第三臂、向上舉得90度，收梯輔助系統、腳架操作可在30秒內平衡，且由地面舉升可高達16樓高 ，造價約3500萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣高樓層建築漸增，雲林縣政府除加強所轄大樓消防安全設備檢查、清除場所安全門(梯)堵塞外，高樓火災搶救工作更顯重要。為提升救災量能，內政部補助4千多萬及縣府編列800萬元，添購雲梯車、水庫車及水箱車各一輛，其中雲梯車為50公尺高，配置先進電腦控制系統，從地面舉升到最高16樓只需2分鐘。

雲林縣長張麗善表示，縣內高樓層建築增加，很感謝中央、縣議會支持汰換老舊消防車輛，尤其這次新的50公尺雲梯車，配備是目前最新，可向上屈折第三臂、向上舉得90度，收梯輔助系統、腳架操作可在30秒內平衡，且由地面舉升可高達16樓高 ，造價約3500萬元，將配置在轄內大樓最多的斗六分隊。

雲林縣消防局長林文山指出，全縣10樓層高住宅及商辦大樓有57棟，現有6輛雲梯車，另新購買水庫車可裝載12公噸水量，配置在土庫分隊，位處雲林中心可機動支援；水箱車可載水3噸，且配置新式單艙雙排水箱，可搭載7名消防人員，能在第一時間投入大量搶救人力，配置在四湖分隊。

▲雲梯車配置先進電腦控制系統，從地面舉升到最高16樓只需2分鐘，啟用典禮中雲林縣長張麗善、縣議會副議長蘇俊豪、縣議員賴淑綏、斗六市長林聖爵體驗搭乘。（圖／記者蔡佩旻攝）

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