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張麗善胞弟涉違法墾山案　3監委現勘「該看的、想看的都有看到」

▲三名監察委員與縣府水利處長許宏博、新聞處長羅楚東及水保局官員一行10多人進入雲林縣斗六市咬狗段山坡地，接受監委提問，前後勘查將逾1個小時。而現場並未開放媒體進入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲三名監察委員與縣府水利處長許宏博、新聞處長羅楚東及水保局官員一行10多人進入雲林縣斗六市咬狗段山坡地，接受監委提問，前後勘查將逾1個小時。而現場並未開放媒體進入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾及占用國有地，監察院派三位監察委員原訂24日南下雲林縣調查、現勘，一度因疫情緣故臨時取消行程，今（26）日下午抵達雲林。據了解，調查主要以空拍圖比對，針對張啟盟夫妻所持有地界區域釐清、溝渠為原有亦或後來開發，以及是否有砂石盜採情況調查。

張啟盟夫妻涉嫌違法濫墾及占用國有地案，雲林地檢署去年底依違反水土保持法起訴。雲林縣府今年1月收到監察院行文，原訂3名監委於24日到現場履勘，但因故延期至今天；監察院監察委員林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3人中午前往張起盟涉嫌濫墾的斗六市咬狗段山坡地勘察，約花了1個多小時實地進入山坡地勘查。

三名監察委員與縣府水利處長許宏博、新聞處長羅楚東及水保局官員一行10多人進入山坡地，接受監委提問，前後勘查將逾1個小時。而現場並未開放媒體進入，監察委員面對記者的追問不發一語，只說「該看的、想看的都有看到」，現勘後對於山坡地現場有更多了解，回去後撰寫調查報告。

雲林縣政府水利處長許宏博表示，整個案子相關公文書類都已提前送給監委，今日監委對於書面資料中有疑問之處都有詢問，均詳實回答，內容不便透露。雲林縣政府新聞處長羅處東強調，針對此案縣府一切依法置，對於監委的詢問都詳實回答。

►聽Podcast #我在案發現場

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