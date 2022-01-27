斗六慶典月一路熱鬧到元宵　市長林聖爵邀民眾「登門拜訪」

▲斗六音樂水舞圓環昨日正式啟用，斗六市將自元旦開始一路熱鬧到2月底，連續2個月不間斷的舉辦活動，猶如大型慶典般讓民眾提早感受年節氣氛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
斗六音樂水舞圓環昨（26）日正式啟用，斗六市將自元旦開始一路熱鬧到2月底，連續2個月不間斷的舉辦活動，猶如大型慶典般讓民眾提早感受年節氣氛；今年斗六市公所將「太平老街萬盞彩繪燈籠展」、「斗六音樂水舞圓環啟用晚會」系列活動與元宵節晚會，串連成帶狀性節慶活動每週都充滿熱鬧與喜氣。
斗六市公所說明，將於本週六1月29日於斗六圓環舉辦啟用晚會，將有八點檔「黃金歲月」演員群的歌曲演唱，結合LED燈光的震撼水鼓秀、八德社區舞蹈表演與斗六千歲太鼓團，其中最重頭戲的節目絕對是「斗六圓環音樂水舞秀」，晚會活動精彩可期；「斗六音樂水舞圓環啟用晚會」系列活動將持續至2月28日，串連2月12日斗六元宵活動讓1至2月的斗六有著不間斷的慶祝活動。
斗六市長林聖爵表示，斗六舊名為「斗六門」，整修後的圓環的展現新面貌，對雲林人來說是具有重要的意義與傳承，這裡乘載了歷史、人文與雲林人的回憶；這次斗六市公所將節慶活動串聯起來，打造斗六慶典月，行銷斗六特色活動，邀請全國民眾「登門拜訪」一起來瘋斗六。
▲斗六市長林聖爵表示，斗六舊名為「斗六門」，整修後的圓環的展現新面貌，對雲林人來說是具有重要的意義與傳承，這裡乘載了歷史、人文與雲林人的回憶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
【其他新聞】
►張麗善胞弟涉違法墾山案 3監委現勘「該看的、想看的都有看到」
讀者迴響