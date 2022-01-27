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春節連假國1北虎尾交流道封閉　警公布替代道路

▲國道一號虎尾交流道北上入口匝道將於2月3日至5日每日7時至19時實施封閉，用路人可循替代道路行駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝

▲國道一號虎尾交流道北上入口匝道將於2月3日至5日每日7時至19時實施封閉，用路人可循替代道路行駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

2022年春節假期自1月29日至2月6日止為期9天，雲林縣警察局虎尾警分局為維持交通順暢，公告針對返鄉、出遊重點時段及路段規劃交通疏導勤務並提供轄區易壅塞交通路段及交通疏導管制資訊，請用路人特別留意並提前規劃以避開阻塞，影響出遊興致。

虎尾警分局說明，針對市區，虎尾鎮市區林森路雲林布袋戲館、故事館及合同廳舍連假期間，旅遊人車較多，請用路人多利用虎尾鎮文科路外環道及工專路、北平路及防汛道路等其他道路繞行。

▲國道一號虎尾交流道北上入口匝道將於2月3日至5日每日7時至19時實施封閉，用路人可循替代道路行駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝

▲高鐵雲林站交通管制路線說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

公眾運輸方面，高鐵雲林站於春節連假期間將於2022年1月28日16-22時、1月29日至2月6日8-22時計10日實施改道措施，請接送旅客民眾屆時配合管制引導並預控時間，可善加利用高鐵站合作停車場，除享有30分鐘免費之優惠外，亦減少旅客徒步距離，旅客出閘門後徒步向右往1號出口即可到達停車場。

▲國道一號虎尾交流道北上入口匝道將於2月3日至5日每日7時至19時實施封閉，用路人可循替代道路行駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝

▲高鐵雲林站前道路改道示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國道一號虎尾交流道北上入口匝道將於2月3日（星期四，初三）至5日（星期六，初五）每日7時至19時實施封閉，用路人可循替代道路行駛， 縣道145乙→台1線→國道一號西螺交流道或縣道145乙→縣道145→縣道154→台1線→國道一號西螺交流道。

虎尾警分局說明表示，叮嚀用路人勿長時間疲勞駕車、酒後不開車，並牢記「行駛道路前多一分檢查，就能少一分危險」觀念，並牢記「路口慢看停、行人停看聽」路口安全觀念才能交通安全行，以收事故防制之效，謹祝假期行車平安。

▲國道一號虎尾交流道北上入口匝道將於2月3日至5日每日7時至19時實施封閉，用路人可循替代道路行駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝

▲虎尾鎮市區壅塞疏導改道示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝


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