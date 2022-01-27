雲林監獄年末送關懷　助弱勢里民清掃家園迎新春

▲雲林監獄協助獨居之7旬康老先生整理家園，藉由雲監清潔服務，讓獨居老人有一舒適且安全之居家環境過年，備感溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣為農業大縣，雲林監獄附近社區之青壯年大多赴工業都市就業，低收且獨居之老人佔多數，雲林監獄典獄長杞炎烈積極推動各類公益活動，特別重視弱勢關懷，在農曆年前，聯合矯正替代役男與當地里長，投入關懷鄰里獨居老人及發放低收入戶救濟金及物資。

雲林監獄說明，本著敦親睦鄰與為民服務之精神，自2006年起於三大節日發放低收入戶救濟金及白米、月餅、沙拉油等生活物資，並由本監外清掃收容人聯合替代役男配合當地里長至獨居老人居所進行家園環境整理，讓收容人及役男從中學習社會服務精神，體驗生命教育意義，16年來讓弱勢里民足感心，此善舉亦獲110年度下半年替代役業務評核績優單位。

里長周清石表示，此次協助獨居之7旬康老先生整理家園，其與家屬已多年無聯繫，一人獨自居住於租屋處，靠補助金生活，因其行動不便，長期以輪椅代步，導致室外雜草叢生，常孳生病媒蚊及蛇類躲藏，嚴重影響其居家安全，藉由雲監清潔服務，讓獨居老人有一舒適且安全之居家環境過年，此外發放紅包救濟金及白米物資，讓弱勢里民農曆春節前夕感受到過年的氣氛，備感溫馨。

▲雲林監獄協助獨居之7旬康老先生整理家園，藉由雲監清潔服務，讓獨居老人有一舒適且安全之居家環境過年，備感溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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