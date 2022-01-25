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小額捐愛無限　台南永康就業中心捐款助公益

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，發起內部同仁每月「銅板捐」活動，將愛傳遞到世界每一個角落。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，發起內部同仁每月「銅板捐」活動，將愛傳遞到世界每一個角落。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

過去兩年，新冠肺炎疫情改變了我們習以為常的生活方式，各行各業及非營利組織也陷入了停擺的困境中，在就業服務的現場，面對失業民眾的無奈與黯淡無光的廠商，令人焦心疫情新聞、防疫政策，也限縮了出門的腳步。

心的力量無遠弗屆，在這個艱困的時刻，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，發起內部同仁每月「銅板捐」活動，將愛傳遞到世界每一個角落，從2021年開始至今，我們已與全球25個非營利組織成為朋友，一同關心老弱孤疾、友善環境、愛護動物、消彌戰疫…。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，發起內部同仁每月「銅板捐」活動，將愛傳遞到世界每一個角落。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康就業中心黃豑頡主任表示，今年很多人面臨生活中不同的挑戰，中心的同仁主動發起小額捐款，增加對社會的關心及友善環境，能透由貢獻一己之力，感受助人的幸福感，從利他中自利。從自身出發，進而影響週遭的人，善的循環，會讓社會及環境越來越美好。

過年快到了，永康就業中心邀請大家一起響應，每週省下一杯拿鐵或飲料的錢，就可以幫助需要的人，讓他們也能感受到年節的溫暖，集合眾人微小的力量，哪怕只有螢火微光，也要捧出來，溫暖世界。

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