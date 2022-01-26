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暖胃又暖心！東森購物捐新北市1000份年菜　攜手送愛助弱勢家庭過好年

▲▼ 東森購物捐贈年菜予新北市政府 。（圖／記者徐文彬攝）

▲農曆年前，東森購物特別捐贈1000份年菜給新北市社會局，今（26日）捐贈儀式上由新北市副市長劉和然（右2）代表受贈。左起東森購物行銷廣宣部副總洪茂光、東森購物總經理彭鴻珷、家戶代表、新北市副市長劉和然、新北市社會局局長張錦麗。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆年前送上滿滿溫暖！東森購物年年響應新北市好日子愛心大平台，今年邁入第四年，特別捐贈價值118萬元的1000份年菜給新北市社會局，今（26日）捐贈儀式上由新北市副市長劉和然代表受贈；他致詞時提到，這次與東森購物攜手寒冬送暖，千份年菜已於1/24起透過社會局相關服務站，陸續送到有需要的家庭，希望讓弱勢家戶在春節暖胃又暖心。

東森集團一直以來秉持「別人做生意、東森做公益｣的精神，長期送愛到全台各個角落，其中，東森購物於去年雙12特別策劃「攜手送愛心」公益活動，捐出款項用於購買物資捐贈予弱勢團體等公益組織，也針對集團總部所在地的新北市投入回饋，今年過年就特別準備年菜暢銷組合「金牌師傅方政裕幸福團圓年菜組」，內含松露鮑翅佛跳牆、東坡肉、醬燒三味雞、東北酸白菜鍋、新鮮鮑魚等5道年菜，共1000份，要讓弱勢家戶福氣滿滿，安心過好年。

▲▼ 東森購物捐贈年菜予新北市政府 。（圖／記者徐文彬攝）

▲這次捐贈的是東森購物年菜暢銷組合「金牌師傅方政裕幸福團圓年菜組」，內含5道大菜。

1000份年菜已於1/24起陸續送到新北市各區社福中心，轉交到有需要的弱勢家庭手上，新北市長侯友宜日前到東森購物上節目時，也特別向東森集團總裁王令麟表達感謝，「過年到了，東森購物網也捐贈1千組年菜關懷弱勢族群，王令麟總裁總是默默行善做了很多，非常感恩他的愛心之舉。」在疫情衝擊下，社會捐款及捐助皆受到影響，如何協助弱勢族群度過難關，對社福單位是一大考驗，但看到企業不遺餘力捐助回饋，也讓劉和然在出席捐贈儀式上時提到，很感謝社會各界對市民朋友照顧，尤其在疫情這段時間以來，這份感動格外有感。

▲▼東森購物捐贈年菜予新北市社會局,侯友宜,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新北市長侯友宜日前到東森購物上節目時，也特別向東森集團總裁王令麟表達感謝。

▲▼ 東森購物捐贈年菜予新北市政府 。（圖／記者徐文彬攝）

▲劉和然感謝社會各界對市民朋友照顧，尤其在疫情期間特別令人感動。

劉和然表示，市長自上任後，一直希望建構一個安居樂業的城市，不管是哪個位置、階層的市民朋友，都能受到好的照顧，但公部門的力量總是有限，所以每當看到企業界或各界好朋友的捐贈時，都會感到心很暖，非常謝謝去年各界在新北市好日子愛心大平台指定捐贈防疫相關基金，而好日子愛心大平台自成立以來，目前累積捐款有30幾億，其中東森購物大力回饋在地，也在裡面扮演非常關鍵的角色。

劉和然提到，東森購物是非常有名的購物平台，從108年起響應好日子愛心大平台至今，包括平常愛心捐款、防疫捐助等，已累計捐贈865萬，不僅持續做公益，捐贈物品的品質也都相當好，熱心回饋在地，對於照顧新北市民是一大支柱，而過年將至，仍有部分市民朋友不管是添購新衣或辦年貨，沒辦法好好過年，很感謝東森購物送來年菜，而且一送就是1000份，將透過社會局相關管道好好發放給需要被幫助的人。

▲▼ 東森購物捐贈年菜予新北市政府 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物熱心回饋新北在地，好日子愛心大平台裡扮演關鍵角色，劉和然（左）代表新北市府致贈感謝狀給東森購物，由彭鴻珷（右）代表收下。

▲▼ 東森購物捐贈年菜予新北市政府 。（圖／記者徐文彬攝）

▲彭鴻珷提到，東森購物持續與新北市政府、社會局會合作，盼對新北市民有所貢獻。

東森購物總經理彭鴻珷表示，東森購物長年熱心公益，對於所在地的新北市，更是人親土親。東森購物有千萬會員，其中有7成的人願意把發票捐出來做公益，以「愛的早餐」照顧偏鄉孩童，15年來已有超過3萬名小朋友享用過愛的早餐。在重要節日如雙11、雙12，東森購物也會特別邀請會員一起消費做公益，讓每一筆消費都更有意義，共同幫助弱勢家庭度過難關。

彭鴻珷說，取之於社會、用之於社會，在疫情嚴峻之際，社會更需要溫暖，東森購物跟新北市政府合作過很多次的好日子愛心大平台活動，包括捐贈兩次年菜以及莊敬高職年菜，去年、前年也分別針對流浪狗、弱勢的婦女團體，做不同的捐款活動，東森購物與新北市政府、社會局會持續合作，盼對新北市民有所貢獻。

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