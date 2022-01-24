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王令麟春節送暖　攜手更保會臺北分會發放更生家庭年節物資

▲▼王令麟攜手更保會台北分會發放更生家庭年節物資。（圖／更保會台北分會提供）

▲台北地檢署、更保會臺北分會及東森慈善基金會今(1/24)一同啟動春節物資關懷不打烊活動。（圖／更保會臺北分會提供）

記者林璟倩／綜合報導

年關將至，受疫情影響不景氣壟罩全台，使更生人家庭經濟受到衝擊，臺灣臺北地方檢察署、財團法人臺灣更生保護會臺北分會及東森慈善基金會今(1/24)一同啟動春節物資關懷不打烊活動，攜手採購圓夢更生事業商品，將陸續在過年前完成發放予清寒更生家庭，透過實際行動讓更生家庭在冷颼颼的春節假期也能感受社會溫暖。

此次春節物資關懷不打烊活動是由臺北地檢署林邦樑檢察長、邱秀玉書記官長、臺灣更生保護會臺北分會林炳耀主任委員及東森慈善基金會關杰玲副執行長等人共同努力完成，採購眾多更生事業商品做為發放的物資，包含農產類的福山農園蔬果箱，及艾格諾先生蛋捲禮盒、正元牛肉麵、古早味滷肉、打拋豬冷凍包、湯本堂手工綜合丸子、復•咖啡雞肉水餃、醉雞、咖啡，還有臺東鳳梨釋迦，另外還有千佛山白雲禪寺捐贈白米、花仙子股份有限公司捐贈防疫民生用品、豐盛股任有限公司捐贈日本牙膏等。

後續將配合防疫措施在1/24~1/28期間分流發放，並針對身障、年老獨居長者由義工協助配送到府，而臺北地檢署林邦樑檢察長更特別發放急難救助金，慰問突陷經濟困頓的更生家庭，希望透過寒冬送暖的行動，感化更生人回歸正常生活。

▲更保董事長邢泰釗（中）致贈感謝狀予東森集團總裁王令麟（右2） 。（資料照／記者徐文彬攝）

長期關注更生人需求的東森集團總裁暨東森慈善基金會董事長王令麟，致力於更生人復歸社會工作，目前已順利幫助更生人進入熊媽媽買菜網及東森購物網就業，透過提供穩定的工作協助更生人建構嶄新生活，受助的更生人也都相當珍惜機會，在工作上份外努力認真。日前王令麟也獲法務部蔡清祥親自頒發特別獎狀予以肯定；同時也獲更保會台北分會致贈特別獎狀，更保董事長邢泰釗更鼓勵「更生人協助更生人，發揮同舟共濟」的精神。

▲東森集團總裁王令麟於76屆更生保護節慶祝大會中獲法務部長蔡清祥頒獎肯定。（資料照／記者徐文彬攝）

此外，為擴大幫助更生人家庭，王令麟日前已提請董事會同意由東森慈善基金會補助更生子女獎助學金，有望在新的學期愛屋及烏造福更生子女家庭，鼓勵積極向學改變生活環境，東森集團也將秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，持續關注社會議題，持續送愛到全台各個角落。

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