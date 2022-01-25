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雲林婦買完菜走回家包包遭搶　失聯移工躲廢棄民宅被逮

▲雲林元長13日發生當街搶奪案，8旬老婦採購後徒步返家，遭一名斐姓失聯移工搶走錢包，斐姓犯嫌狡猾四處藏匿多日，警方最後於廢棄空屋內將其逮捕，全案依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲身穿一身黑的斐幸移工隨機尋找目標，鎖定8旬老婦左手的錢包，尾隨一段路後趁四下無人進行搶奪，轉身急奔逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣元長鄉日前發生一起空手搶奪案，一名80多歲老婦人於傳統市場購物完畢後步行回家途中，一進入巷弄就遭一名20多歲斐姓失聯移工，快速將拎在左手的錢包搶走，所幸老婦僅受到驚嚇並未受傷，雲林警方獲報後循線追蹤四處藏匿的失聯移工，最後於廢棄空屋內找到斐姓移工，全案依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

年關將近，許多民眾開始身上不免備有採購現金，準備採購年貨，引起盜賊看上此機會伺機搶奪錢財。雲林縣虎尾警分局日前獲報元長鄉一名80多歲老婦於傳統市場採購生活用品後，沿著廟旁大馬路徒步回家，就快到家時轉進巷弄中，即遭一名歹徒衝出，將婦人拿在左手的皮包迅速搶走後急奔逃逸，所幸老婦僅受驚嚇，並未受傷，損失錢包包含證件及現金約3500元。

▲雲林元長13日發生當街搶奪案，8旬老婦採購後徒步返家，遭一名斐姓失聯移工搶走錢包，斐姓犯嫌狡猾四處藏匿多日，警方最後於廢棄空屋內將其逮捕，全案依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林元長13日發生當街搶奪案，8旬老婦採購後徒步返家，遭一名斐姓失聯移工搶走錢包，斐姓犯嫌狡猾四處藏匿多日，警方最後於廢棄空屋內將其逮捕，全案依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方獲報後即由虎尾警分局長黃維章指示，副分局長李志文率員報請雲林地方檢察署蔡少勳檢察官指揮偵辦。警方指出，經調閱周邊監視器影像，過濾犯嫌使用交通工具及徒步軌跡，一度往外縣市，斐姓移工察覺有警方緊跟追緝，藏匿更緊嚴實，經警方細心觀察犯嫌活動範圍，不動聲色地毯式搜索遂一清查可能涵蓋之空屋，1月20日於元長鄉一處廢棄平房找到躲在牆角的斐姓犯嫌。

據了解，該名強盜犯斐姓移工抵台已2年多，僅會說一些簡易中文，原於嘉義工作，在去年1月份時遭原雇主通報失聯，警方於空屋找他時，身邊僅有一些換洗衣物，可看出其於廢屋暫居多日，詳細狀況仍需再進一步釐清。

虎尾警方於最短時間內緝獲犯嫌斐姓移工到案，全案依搶奪罪嫌移送地檢署，檢方聲請羈押獲准。虎尾警分局呼籲，民眾採買年貨，因人潮擁擠應注意隨身財物，採買後返家盡量結伴同行，避免行走於陰暗巷弄。另如欲提、存款大量現金，可向當地轄區分駐、派出所申請警力協助護鈔，降低被害風險。

▲雲林元長13日發生當街搶奪案，8旬老婦採購後徒步返家，遭一名斐姓失聯移工搶走錢包，斐姓犯嫌狡猾四處藏匿多日，警方最後於廢棄空屋內將其逮捕，全案依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於元長鄉一處廢棄平房中找到搶奪案斐性犯嫌，其所搶奪現金3千多元已花費殆盡，老婦錢包也在附近草叢中尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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