斗南鎮公所整合善心企業捐年菜　率公所員工溫馨助弱勢

▲斗南鎮公所整合年菜資源平台，今日由公所人員協助溫馨送年菜，將社會的溫暖傳遞給有需要的弱勢家庭，讓弱勢家庭同享年節圍爐之樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗南鎮公所與雲林縣政府、蔡東富議員服務處特別整合年菜資源平台，以溫馨送年菜方式將社會的溫暖傳遞給弱勢家庭，關懷斗南最需要的弱勢民眾，今（25）日由公所人員協助溫馨送年菜，將社會的溫暖傳遞給有需要的弱勢家庭，讓弱勢家庭同享年節圍爐之樂。

斗南鎮長沈暉勛表示，今年是第四年為鎮內弱勢家庭準備年菜共382桌(戶)，愛心年菜發放遍及全斗南經濟困難的邊緣戶，透過年菜的關懷讓弱勢家庭感受家庭溫暖，期盼能點亮暗角效應，讓斗南鄉親更溫暖。

雲林縣議員蔡東富感謝三年來溫馨送年菜活動得到各界熱烈支持，為延續對斗南地方弱勢民眾的關懷，今年持續與鎮公所合作辦理，讓愛延續，感謝斗南各界民眾與企業一起以實際行動回饋社會，使大眾的愛心溫暖斗南每一個角落。

斗南鎮公所說明，今年溫馨送年菜規劃為五菜一湯一甜品，由斗南新尚豪宴會館大廚林寶中協助料理。此外斗南在地企業世祥汽材公司、富旺國際開公司、丸芋堂國際餐飲公司、台野畜產公司、雲林縣石廟雜糧生產合作社、斗南台灣大哥大永安門市也都愛心不落人後加入贊助年菜的行列。斗六品高企業股份有限公司也響應捐贈2000份美式BBQ醬及韓式辣醬，還有來自各方的善心人士共襄盛舉。

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