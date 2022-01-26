俄羅斯恐出動「匕首飛彈」　美軍事專家警告：烏克蘭擋不住

▲俄羅斯空軍的米格-31（MiG-31K）攜帶匕首飛彈（Kinzhal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

烏克蘭面臨俄羅斯大軍壓境，邊界情勢緊張。美國軍事專家認為，俄羅斯空軍可能出動米格31戰鬥機（MiG-31K）部隊，發射新型「匕首飛彈」（Kinzhal），藉由獨特飛行特徵，攻破烏克蘭最戒備森嚴的目標，例如指揮所及空軍基地；雖然基輔部署地面防空系統，卻缺乏美軍最新設備，幾乎沒有機會攔截下來。

《富比世》軍事記者埃克斯（David Axe）指出，匕首飛彈飛得又高又快，能夠補足另一款主力軍武「Kh-101巡弋導彈」的不足；俄羅斯的轟炸方式越多樣化，烏克蘭的防空戰略就必須更複雜。

美國科學家聯盟（FAS）核武專家克里斯騰森（Han Kristensen）也說，「我認為，匕首飛彈可能會專門用來對付較高價值的目標，例如指揮控制基地，以及可能出現的大型船艦。」

埃克斯表示，俄國至少2個空軍軍團的米格31戰鬥機可以發射匕首飛彈，其中之一是南部軍區，管轄範圍就包括黑海及烏克蘭；雖然還不確定此款武器是否真的會投入使用，但俄軍還有各式大量武器，能夠遠程攻打烏克蘭，包括Kh-101巡弋導彈、Kalibr巡弋反艦飛彈，以及新型高超音速9K720伊斯坎德爾飛彈等等。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》