賴清德出訪強調「台灣是國家」　國台辦痛批撒謊「台獨是絕路」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

副總統賴清德以總統特使的身分出訪友邦，預計明27日參加宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，接著「過境」美國洛杉磯，以線上方式與美個別國會議員接觸，分享台灣民主成功成果。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26日）傍晚發布最新回應，痛批賴清德撒謊，暴露其謀「獨」本性，同時敦促美方不要向「台獨」勢力發出錯誤訊號，玩火必自焚。

朱鳳蓮稱，台灣是中國不可分割的一部分，我們堅決反對我建交國與民進黨當局開展官方往來。任何借「過境」或會見、偶遇等方式進行的美台接觸都改變不了台灣是中國一部分的事實。

朱鳳蓮指出，民進黨當局慣於借所謂「議會外交」拉攏滲透外國議員，製造謀「獨」活動獲得外部支持的假象。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。奉勸美國某些政客，停止「以台制華」的勾當，在涉台問題上玩火十分危險，玩火者必自焚。

▲賴清德洛杉磯視訊美國政要、僑胞。（圖／翻攝賴清德臉書）

朱鳳蓮表示，賴清德的有關言論再次暴露其謀「獨」本性。無論怎樣撒謊，無論編織什麼樣的稱謂，台灣都不是一個國家。祖國統一進程不可阻擋，台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其他選項。民進黨當局上台以來鉗制言論，欺騙民眾，打壓異已，操弄民粹，製造族群對立，分化台灣社會，煽動兩岸對立，把民主當私器，假「民主」之名，行「綠色恐怖」之實，有何資格談「民主自由」？

最後，朱鳳蓮強調，民進黨當局慣於打著「民主」幌子貼靠外部勢力，本質上是在國際上謀「獨」，只會損害台灣同胞的切身利益，破壞台海和平穩定。我們正告民進黨當局，「台獨」是絕路，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！