烏俄局勢緊張　陸駐聯合國代表籲各國遵守「奧林匹克休戰決議」

▲大陸常駐聯合國代表張軍。（圖／翻攝陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

烏俄緊張局勢加劇，中國大陸常駐聯合國代表張軍25日在安理會一場公開辯論會呼籲各國切實遵守奧林匹克休戰（Olympic Truce）傳統和聯大關於北京冬奧會的奧林匹克休戰決議。

張軍在聯合國安理會「城市戰爭中的保護平民問題」公開辯論會上指出，當前，各種形式的武裝衝突仍在世界各地持續，上個月，聯大協商一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，173個國家參加共提，再次體現了國際社會希望衝突各方實現停火的政治共識。

▼烏俄局勢緊張。（圖／路透社）



張軍提到，北京冬奧會即將開幕，聯大主席沙希德和聯合國秘書長古特雷斯都呼籲各國遵守聯大休戰決議，中方也強烈呼籲各國及衝突當事方切實遵守這一休戰傳統和聯大決議，以北京冬奧會為契機，用對話消弭分歧，以合作替代對抗，彰顯國際社會實現和平、團結一致、同舟共濟、一起向未來的堅定決心。

大陸常駐聯合國代表團也特別在新聞稿內提到，奧林匹克休戰是國際奧委會根據古希臘奧運會神聖休戰的傳統發起的一項國際和平活動，1993年，第48屆聯大通過了國際奧委會倡議提交的決議草案，呼籲聯合國會員國在奧運會開幕和閉幕前後各一周以及奧運會期間，根據國際奧委會的要求遵守奧林匹克休戰。

此後，聯大連續14次以協商一致方式通過休戰決議。最近一次在去年12月2日，第76屆聯大協商一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，173個國家參與共提，創下近幾屆冬奧會休戰決議共提國數量新高，體現了國際社會對北京冬奧會成功舉辦的熱情和信心。

▼北京冬奧將於2月初開幕。（圖／路透社）

