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威脅潛伏！美國有軍事背景極端分子激增　10年增加4倍

▲▼國民兵在國會山莊外重兵佈署，剛抵達的部隊正在領槍。（圖／路透）

去年國會山莊暴動期間，大批國民兵趕往支援，圖為剛抵達的部隊正在領槍的畫面 。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

美軍官方刊物《星條旗報》(Stars and Stripes)18日報導，馬里蘭大學一項研究發現，美國國內極端分子資料庫中確認具有軍事背景的人數，在過去10年內增加了4倍。

根據這份名為《軍中及退伍美軍的極端主義》(Extremism in the Ranks and After)研究報告指出，從1990年到2021年11月，至少有458名跟美軍有關的人員觸犯受政治、經濟、社會或宗教目標驅使的犯罪行為。

報導指出，在2010年之前，「美國個人極端化概況」(PIRUS)資料庫顯示，平均每年新增的現役或退役極端分子人數不到7人。但自2010年以來，平均每年新增28.5人。被納入該資料庫名單中的人員必須符合以下條件：在美國因為意識形態變得極端化、堅持或擁護使用非法手段以達到目的、曾從事明顯受意識形態觀點驅使的犯罪行為。

▲▼美國國會暴動,華盛頓,首都,國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

川普支持者去年1月6日闖入國會山莊，引發暴動。（圖／路透）

研究顯示，儘管2021年1月6日發生在美國國會山莊的暴亂事件在很大程度上反映了這種軍人極端化狀況，但即使不把涉及國會暴亂的人計算在內，自2010年以來，平均每年也有17.7名有軍事背景的美國人被納入PIRUS資料庫。

另一方面，研究發現其中近半數的犯罪活動正是針對美國政府實體、美國軍方或執法部門。當中超過30%的極端分子信奉白人至上主義、白人民族主義、仇外主義或三者兼而有之。

洛杉磯「西南大學」法學院」(Southwestern law School)法學教授、前空軍檢察官范蘭登漢姆(Rachel VanLandingham)在軍法網站CAAFLOG上撰文稱，美國的軍方文化在某些方面可能讓部分軍人更容易受到極端組織資訊的影響。文中指出，許多退伍軍人試圖努力找回在服役期間的那種光榮感，此一感覺可能讓他們更容易被一些極端組織所煽動，而走上極端道路。

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