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NET虎尾店第12年封館供弱勢家庭採購　山上的阿嬤幫孫女挑羽絨衣

▲小芷由年邁阿嬤獨自撫養， 77 歲阿嬤領著小芷開心挑選新衣服。阿嬤對著工作人員說，今日特地挑選孫女毛衣及厚外套，就像漂亮的「小公主」，真的非常感謝雲林家扶及 NET 主富服裝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲小芷由年邁阿嬤獨自撫養， 77 歲阿嬤領著小芷開心挑選新衣服。阿嬤對著工作人員說，今日特地挑選孫女毛衣及厚外套，就像漂亮的「小公主」，真的非常感謝雲林家扶及 NET 主富服裝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

主富服裝連續多年為雲林家扶家庭封館採買，近連三年從 50 萬元加碼到 80 萬元提貨券，12年來已近3500位雲林家扶兒少受惠，今（25）日 NET 主富服裝虎尾店特別提早讓雲林家扶 200 戶家庭舒適幸福採購，為春節購買新衣迎新年。

NET主富服裝今日舉辦「家扶日」封館，雲林家扶督導歐厚成指出，NET 提供一戶單人2千至多人6千元的提貨券，不僅讓家扶家庭在春節前夕添購新衣，甚至更有即將畢業學子，為進入職場準備正式服裝。

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一位大學四年級的廖姓同學很謝謝 NET 的提貨券，讓他不僅可為爸爸挑選一件薄外套，也為自己選了件西裝褲。廖同學說：聽學長姊們分享，剛工作最好事先穿著正式一點，而來到NET 看見有非常親民的價格，讓他未雨綢繆為即將畢業前做好衣服的準備工作。

▲小芷由年邁阿嬤獨自撫養， 77 歲阿嬤領著小芷開心挑選新衣服。阿嬤對著工作人員說，今日特地挑選孫女毛衣及厚外套，就像漂亮的「小公主」，真的非常感謝雲林家扶及 NET 主富服裝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲NET主富服裝今日舉辦「家扶日」封館，雲林家扶督導歐厚成指出，NET 提供一戶單人2千至多人6千元的提貨券，不僅讓家扶家庭在春節前夕添購新衣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

就讀國小四年級的小芷，在隔代教養家庭由年邁阿嬤獨自撫養至今，高齡 77 歲阿嬤領著小芷開心挑選新衣服，頻頻道謝，非常感激有 NET 幫忙，讓孫女在新年有新衣穿。阿嬤對著工作人員說，孩子大很快，每年都有更替衣物的需求，加上住在山區瘦弱的孫女較受不住寒冷，常感冒，今日特地挑選孫女毛衣及厚外套，就像漂亮的「小公主」，真的非常感謝雲林家扶及 NET 主富服裝。

雲林家扶主任廖志文表示，主富 NET 從全台 各門市請了 40 位以上的伙伴來到虎尾店協助，從介紹服飾種類、選擇、試穿合適尺寸，到協助說明等等，讓雲林家親子更有效率挑選優良適合衣服。而這幾日寒冷氣溫，更讓在 NET 封館採購新衣的氣氛更是溫暖，每個人臉上洋溢幸福與新年歡樂。

▲小芷由年邁阿嬤獨自撫養， 77 歲阿嬤領著小芷開心挑選新衣服。阿嬤對著工作人員說，今日特地挑選孫女毛衣及厚外套，就像漂亮的「小公主」，真的非常感謝雲林家扶及 NET 主富服裝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲NET主富服裝今日舉辦「家扶日」封館，雲林家扶督導歐厚成指出，NET 提供一戶單人2千至多人6千元的提貨券，不僅讓家扶家庭在春節前夕添購新衣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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