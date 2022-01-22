快訊／染疫喜宴男害雲林新人慘隔離　與親友7人採檢結果出爐

▲雲林縣政府因應疫情發展，指揮官張麗善縣長於傍晚以直播宣布防疫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府因應疫情發展，指揮官張麗善縣長於今（22）日召集一級主管長，研議擬訂各場域加強防疫措施，包含配戴口罩規定、醫院及機構探病訪視規範、學校停課標準、公共運輸場站清消、119防疫專責隊整備、營業場所及公共場域、宗教場域、餐飲場所等防疫措施，並於傍晚以直播宣布防疫措施。

針對雲林一對新人於16日在台南舉辦婚宴，其中一名來自高雄賓客確診（案18212），衛生局長曾春美於直播中說明，新郎是雲林人，新郎、新娘居家隔離，另有5人自主健康管理，雲林縣衛生局指出，7人採檢都陰性，民眾暫時可以安心。

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▲衛生局截至1月21日最新統計之雲林縣疫苗施打人口涵蓋率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

曾春美補充，為保全醫療量能，雲林縣調整醫院/住宿式長照機構探病相關規定，禁止探病及探視，除符合中央公告例外情形外，經醫院/機構同意探病/視者，應出具探視日3天內採檢之自費篩檢陰性證明，探病者為完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者及未完成者，皆以自費篩檢。

探病/視者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。另請民眾依規定，配合出示COVID-19疫苗紀錄提供檢視，以有效降低院內感染風險。如前往餐廳用餐，需遵守餐飲業防疫管理措施，特別提醒宴席間不得離開座位逐桌敬酒/茶等社交活動，並遵守用餐禮儀，要求公筷母匙，違者遭檢舉將裁罰業者不得開放內用。

▲雲林縣藝文場館、表演廳及公共圖書館防疫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

建設處長李俊興說明，前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種COVID-19疫苗紀錄，始得入內活動消費。接種紀錄除出示「紙本疫苗接種卡」外，亦可使用「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

▲雲林縣高風險營業場所管制作為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民政處副處長陳良駿說明，宗教場域部分，請各寺廟務必落實實聯制、出入口分流、量體溫、戴口罩、提供洗手設備或消毒用品、每日加強環境淸消、籤筒及筊杯消毒等措施。春節期間繞境、搶頭香及搶春年活動停止辦理。若需辦理逾500人之大型宗教活動須提報防疫計畫並經縣府同意後始可辦理。為避免人潮大量聚集，取消縣長新春期間至各寺廟發放福袋活動，改由放在廟宇，由民眾自由索取。

▲雲林縣企業工廠因應防疫營運計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

勞青處副處長許木山說明移工管理部份，目前至本縣聘僱移工共54家的事業單位移工宿舍，將依照勞動部勞動力發展署訂頒「地方政府辦理聘僱移工事業單位專案宣導防疫訪視表」全面進行檢查。

許木山表示，也將要求業者加強移工防疫管理措施，將製作英、印、泰、越等4國語言防疫資訊，透過勞青處臉書、仲介公司及事業單位Line群組加強宣導，請各業者要求所屬移工務必落實各項防疫作為，盡量減少外縣市移動，減少被感染風險。

縣長張麗善提醒，雲林縣各級學校單位原訂跨縣市之校外教學、畢業旅行，取消或延期辦理，並視最新疫情滾動調整。另外提醒目前佩戴口罩規定加嚴，外出全程佩戴口罩，運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，須全程佩戴口罩，施打疫苗相關資訊請逕上縣府及衛生局疫苗地圖網站搜尋或洽各地衛生所。

▲雲林縣政府加強移工防疫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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