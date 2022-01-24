身背「5條通」走到哪拜到哪　25歲車手遭攔查謊報身分慘了

▲25歲林姓詐欺通緝犯，平時以租賃車代步，除四處找尋人少的超商ATM領取從被害人騙取的現金，23日遭警方擴大臨檢攔截逮捕歸案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名林姓詐欺車手平時以租賃車代步四處尋覓人少的超商ATM提領詐騙現金，協助詐騙集團洗錢，為躲避警方查緝四處藏匿住處。雲林縣警局斗南警分局昨（23）日執行擴大臨檢，身負5條詐欺通緝的林嫌行經管制點，一度謊報身分意圖混淆闖關遭警識破，警方除將其解送相關院、檢，亦續追有無其他犯罪事實。

據了解，林嫌年約25歲，平時以租賃車代步，除四處找尋人少的超商ATM領取從被害人騙取的現金外，「走到哪裡拜到哪裡」警方不僅從其身上搜出他人證件，更從車上、身上掏出各大宮廟香火袋、平安符，內容有媽祖保平安、五路財神等。

警方表示，23日晚間，林姓少年駕駛黑色租賃車行經斗南分局執行擴大臨檢點管制路口時，大埤分駐所長黃瓘祐及警員林于聖見其神情僵硬、形跡可疑實施攔查，該少年相當狡猾，故意謊報高姓民眾身分，並熟背資料無誤，但警方仍一眼認出該民就是曾至大埤鄉轄內ATM提領現金之車手，當場喝令下車。

▲警方搜身發現林姓少年身上有許多各大宮廟香火袋、平安符，內容有媽祖保平安、五路財神等各大神明，林嫌表示是要保佑自己可以順利賺錢、並祈求可以一帆風順不被警方查獲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林嫌一開始在現場表示不滿並堅稱自己就是高姓民眾且喧嘩質疑警方執法過當，一下又苦苦哀求要吃檳榔、抽菸等事，欲藉機拖延、混淆警方想藉機逃跑，但經警方依法制止及一一反證林姓少年謊稱之資料後，終於突破其心防，才坦承是因為害怕警方將他逮捕才謊報資料，而高姓民眾的資料則是他從路邊拾獲的證件，將其背誦以應付警察盤查所用。

警方調查指出，經查詢，林嫌為彰化地檢、彰化地院、嘉義地檢、嘉義地院、雲林地檢發布總計五條加重詐欺通緝犯。警方在現場搜身時，發現其身上有許多神明香火袋、平安符，林嫌則向警方表示是要保佑自己可以順利賺錢、並祈求可以一帆風順不被警方查獲。

斗南警分局表示，現在詐騙案層出不窮，對詐欺車手嚴加防制及追查是當前重點任務，有心人士切莫以身試法害人又害己，神明也不會保佑壞事的人。

▲25歲林姓詐欺通緝犯，平時以租賃車代步，除四處找尋人少的超商ATM領取從被害人騙取的現金，23日遭警方擴大臨檢攔截逮捕歸案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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