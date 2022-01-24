雲林「因應氣候變遷專案辦公室」揭牌　以「淨零轉型」為目標

▲雲林縣政府今日召開「淨零轉型與減碳作為」座談會，邀請多位專家學者針對朝向淨零轉型、落實減碳行動進行相關議題分享與研討，並於縣府設立「因應氣候變遷專案辦公室」今日正式揭牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近年極端氣候暴雨、乾旱與其他種種不尋常的天災造成了人民生命與財產的損失，雲林縣政府今（24）日召開「淨零轉型與減碳作為」座談會，邀請多位專家學者針對朝向淨零轉型、落實減碳行動進行相關議題分享與研討，並於縣府設立「因應氣候變遷專案辦公室」今日正式揭牌。

雲林縣長張麗善說明，雲林縣在落實減碳政策上責無旁貸，同時我們也一直在思考，要如何朝向淨零轉型、落實減碳行動，因此積極於去年11月16日成立「雲林縣政府因應氣候變遷專案辦公室」，並於今日正式揭牌，以擬定策略，建構適應氣候風險的永續農業、永續城鄉。

座談會為增進縣府團隊與產業代表對「淨零轉型」的認識與推動，邀請臺灣大學生物資源暨農學院盧虎生院長、林裕彬副院長及雲林科技大學管理學院陳昭宏院長，分別進行「雲林淨零轉型與農業減碳作為」、「生物資源於農業碳中和的契機-農業事業廢棄物再利用」、「綠色金融在農業領域的發展，以及溫室氣體和產品碳足跡之量化綱要」之講座。

盧虎生院長長期研究分析國內外氣候變遷與農產業發展，以其經驗剖析雲林縣溫室氣體排放現況，分析如何建立雲林縣農業減碳路徑，並以農業大縣廣大農地的優勢，納入土壤碳匯的思維，面對淨零碳排趨勢，提供短、中、長期具體策略建議，開拓雲林新契機。

林裕彬副院長則以參考國際間減碳增匯之策略，並透過循環經濟之回收再利用概念，將農林漁牧業生產過程之廢棄物及副資材轉換為綠能或生物資源，供應區域性用電及綠色產業發展，協助雲林縣朝向減少正碳排、增加負碳排之碳中和目標。陳昭宏院長詳細介紹何謂綠色金融行動方案並與農業相連結，提出藉由ISO14064和14067等相關量化作業，落實溫室氣體和產品碳足跡量化之盤查作業，以利「淨零轉型」的推動。

雲林縣政府補充說明，「因應氣候變遷專案辦公室」牌匾邀請科大教師創作，以氣候變遷與減少碳排為發想，應用傳統漆工藝-脫胎技法，將土板掣作紋樣後用生漆與綿布、麻布層層貼付脫胎而成；作品畫面描寫雲林縣好山好水，天空用木炭的紋樣做代表，象徵減碳與環境息息相關，呼應專案辦公室的成立宗旨。縣長張麗善期許未來雲林縣能夠落實永續循環的概念，利用農業優勢，努力成為「淨零轉型」的典範城市。

▲縣長張麗善期許未來雲林縣能夠落實永續循環的概念，利用農業優勢，努力成為「淨零轉型」的典範城市。（圖／記者蔡佩旻攝）





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