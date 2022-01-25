138公斤乩童硬上西螺羅志祥　前輩法師出面護航「是兩人累世糾結」

▲雲林西螺金面太子元帥殿。（圖／翻攝自Google Maps）



記者崔子柔／綜合報導

雲林縣西螺鎮在宮廟擔任乩童的劉姓男子體重達138公斤，他2018年5月間看上信眾陳男，竟要陳男吞壯陽藥並強壓逼口交，陳男則藉口稱要去買酒逃脫後報案，劉男一、二審皆被判有期徒刑4年。一名自稱「無極天外天夣老師」的前輩昨（24）日則替劉男護航表示，「這起事件的發生，是小劉與陳先生兩人之間的累世糾結」，讓不少網友看傻眼。

該名老師的說法昨日被PO到「爆料公社」，他指出，劉男被號稱「西螺羅志祥」的陳男吸引，一時衝動把持不住自己的慾望，讓陳男吃下威而鋼後，「再憑藉著體重優勢，強行用嘴觸碰了陳先生，後來還想讓自己得到肉體上的歡愉」。

該老師指出，劉男從小就非常善良，但因為性向問題一直以來壓力很大，「這起事件的發生，是種種錯誤累積的結果，也是小劉與陳先生兩人之間的累世糾結，並非單方面的問題」，他認為事情已經處理2、3年，報導曝光後劉男也遭到來自四面八方的輿論懲罰，「若你一直不肯原諒，對事情沒有任何幫助，對你未來人生也不會比較好，你的恨意更不會有出口」。

該老師表示，他替劉男向被害人及社會大眾道歉，求大家能別再出言責罵，「因為這件事，被人稱為狼乩童、淫棍等難聽的詞彙，大家都不知這都是造口業嗎？試問大家都不會犯錯嗎？ 」

文章曝光後引起熱議，不少網友紛紛留言表示，「你知道你在說甚麼嗎」、「怎麼會有一種反過來指責被害人的感覺啊」、「整篇都在講犯人好可憐」、「提油救火嗎」、「你真的是來補槍的，且這槍真大力」。

▲▼該名老師說法。（圖／爆料公社）

