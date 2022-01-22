疫情升溫！西螺福興宮宣布不搶頭香　籲鄉親戴口罩領紅包

▲西螺福興宮指出，壬寅年正月初一日子時依照百年傳統開廟門，發放美金紅包。（資料照）（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒疫情升溫，今（22）日內政部長徐國勇親赴指揮中心，呼籲民眾與各宗教團體停辦廟會、飲食。雲林最具代表性搶頭香廟宇西螺福興宮正月初一日子時「開廟門搶頭香」民俗活動，改以民眾插上頭柱香儀式辦理；「歡喜迎財神開運紅包」領取活動照常舉行，民眾則須配合防疫規定，現場有防疫動線規劃，並依規定「戴口罩」領取開運紅包。

西螺福興宮指出，壬寅年正月初一日子時依照百年傳統開廟門，發放美金紅包，取消搶頭香，但百萬煙火照常辦理，今年燈廊擴大至建興路與廟宇周邊花燈仍會佈置點燈，其他初一至初五等相關動態活動將以滾動式即時檢討，配合防疫措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲西螺福興宮守歲慶團圓活動，除夕夜至大年初一開廟門，已成台灣歲時祭儀農曆春節廟宇盛事，今年將邁入第17年發放象徵一元復始、萬象更新的一元美金紅包。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，為了大家防疫，請大家務必戴口罩，現場配合量體溫等防疫措施辦理。由於搶頭香民俗活動為新年走春祈福的重要儀式，受到疫情的影響改為插頭香，但也歡迎信眾在過年期間，來向西螺媽祖太平媽點上屬於自己的頭香，一起祈願疫情早日消弭，得以齊享太平之福。

麥寮拱範宮主委張克中表示，麥寮拱範宮配合防疫規定取消搶頭香，信徒可在開廟門後自行進入參拜。北港朝天宮則強調廟方原本就沒搶頭香，今年一樣由信徒自行參拜插自己新春頭香，但會加強防疫，全部要量體溫、手部消毒及戴口罩。

▲祈福燈籠區從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺福興宮寒冬募物資 西螺警基層動員助愛送達

►快訊／春節寺廟禁止飲食 徐國勇：公職人員、政府官員勿跑攤

►高雄確診者曾去台南吃喜酒！雲林一家5人匡列 新人被迫隔離過年

►雲警屏東緝毒！嫌開2槍打中牆壁 查獲罕見衝鋒槍+高純度海洛因磚

►駕駛注意！台61線麥寮橋頭至台西崙豐路段 1／31起恢復區間測速