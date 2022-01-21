快筆記！北中南招牌年菜食譜大公開　跟著專業廚師掌握料理秘訣





▲北中南年夜飯的菜色各有特色，訪問民眾票選出北中南代表年節料理。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

每年春節最期待的除夕團圓飯即將到來！家家戶戶準備的年菜種類很多，北中南年夜飯的菜色各有特色，訪問民眾票選出三道北中南代表年節料理，想知道如何做出零失手道地功夫菜嗎？跟著擅長台式家庭菜的Tina廚師，學習三道地方代表年菜，除了食譜公開還有美味小技巧，趕緊往下閱讀做筆記，讓年夜飯餐桌加倍豐富！

▲蜜汁豬肋排好吃的秘訣是先用滾水中川燙，再用「得意的一天100%純葵花油」煎香兩面。

過年少不了團圓吃年夜飯的儀式感，匯聚北中南地方特色料理有哪些？實際街訪民眾後，有三道代表北中南的年菜脫穎而出，分為北部中西合併大菜「蜜汁豬肋排」，中部人最愛的爽口「椒鹽鹹酥蝦」，以及南部古早味「菇燴長年菜」。蜜汁豬肋排好吃的秘訣是先用滾水中川燙，再用耐高溫得意的一天純葵花油煎香兩面，調味部分以砂糖、醬油、番茄醬等醬汁拌炒至收汁，加入葵花油、糖烹煮後豬肋排會特別油亮，最後灑上白芝麻即可起鍋。經驗豐富的Tina廚師解釋葵花油是一般家庭最常見的油，發煙點達220度，用來煎、炒等料理都非常適合。

▲椒鹽鹹酥蝦好吃的秘訣是掌控油溫，使用「得意的一天100%純芥花油」煎炸至外殼酥脆。

中部地方代表的椒鹽鹹酥蝦聽起來料理難度高，Tina廚師表示掌控好油溫是關鍵。使用油質清爽安定的得意的一天芥花油進行油炸，口感更清脆，且保留蝦子本身的鮮甜味。待油溫拉高至170～180度，醃製過的蝦子煎炸至外殼酥脆後取出，鍋內留點油將蒜頭及蔥白爆香，再放入蝦子、椒鹽、辣椒、蔥綠等拌炒就完成了！

▲菇燴長年菜使用多樣食材與五珍寶拌炒煨煮，是許多南部人熟悉的味道

最後一道菇燴長年菜如何炒得漂亮又去苦澀？Tina廚師建議用得意的一天五珍寶健康調合油料理，加入薑片、紅蘿蔔片、杏鮑菇片、芥菜片、玉米筍等食材，以XO醬、蠔油、砂糖、鹽等調味醬炒香煨煮，鍋邊熗米酒香最後勾薄芡即可，五珍寶健康調合油，也是許多家中長輩們的愛用款，通過健康食品認證，特殊的脂肪酸比例可以降低血中總膽固醇。讓長年菜吃起來特別鮮甜也不會油膩，讓食材美味被完美呈現，也能吃得更健康喔！

Tina特別示範了不同菜色料理手法搭配使用不同油品，說明料理時需要正確且多元的用油，才可以讓人體攝取到不同的營養更加健康！更重要的是，選擇國際SQF品質認證，與無添加認證的油品，像是得意的一天，不只能吃得美味，更能吃得健康。

▲得意的一天是市面上唯一通過三項國際品質認證、100%無添加的油品品牌，讓全家團圓飯吃得更安心。

經過Tina的專業提醒分析，有沒有覺得自己的廚藝更上一層樓了呢？別忘了在思考今年年夜飯要準備什麼料理的同時，也要考慮不同料理方式的正確用油。如果還沒有準備好油品，現在得意的一天在全聯、各大量販、電商祭出超殺滿額優惠，別忘了年節前趕緊補貨，直接將三道現成食譜及用油方式學起來照做，年夜菜滿桌好味，家人們吃下難忘懷！

最後幫大家再次整理三道特色年菜食譜，快筆記起來囉！

蜜汁豬肋排：

料理步驟：

1. 取一鍋熱水，放入蔥段、薑片及洗淨的豬肋排，川燙後將豬肋排取出備用

2. 炒鍋內倒入些許葵花油

3. 放入豬肋排用得意的一天葵花油煎香兩面

4. 再加入黃砂糖拌炒至融化

5. 再倒入蠔油/番茄醬/些許水拌炒至收汁

6. 最後淋上蜂蜜拌勻，再灑上白芝麻，即可起鍋

椒鹽鹹酥蝦：

料理步驟：

1. 先備料

-蒜頭切末

-青蔥切珠 （分蔥綠/蔥白）

-辣椒切圈 （配色用，斟酌使用)

-處理蝦子: 將蝦頭尖銳處剪斷，開蝦背取出蝦腸

-用醃料將蝦子抓醃一下

2. 取一炒鍋，放入得意的一天芥花油，待油溫拉高至170-180度

3. 放入醃製過的蝦子煎炸至外殼酥脆，蝦取出備用，將油瀝至他鍋

4. 用鍋內餘油，將蒜頭及蔥白放入鍋內爆香

5. 放入蝦子，再加入適量椒鹽粉，放入辣椒/蔥綠拌炒至香氣四溢，即可起鍋

菇燴長年菜：

料理步驟：

1. 備料芥菜切斜片/紅蘿蔔切方形斜片/杏鮑菇切片/玉米筍對半切/薑切薄片

2. 起一鍋熱水，川燙芥菜/玉米筍後取出備用

3. 取一炒鍋，倒入得意的一天五珍寶調合油，放入薑片/紅蘿蔔片/杏鮑菇片/芥菜片/玉米筍

5. 放入XO醬炒香，加入蠔油/砂糖/鹽，再加入些許水煨煮

6. 鍋邊灑些米酒熗香，最後調太白粉水勾薄芡，即可起鍋