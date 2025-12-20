　
社會 社會焦點 保障人權

張文平板電腦全破！詳盡定「犯案時間地點」　吃飯睡覺也都計畫

▲▼張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學回憶：很意外同學變這樣。（圖／民眾提供）

▲張文發動恐怖攻擊，警方破解平板電腦，發現連作息時間也詳細規劃。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

台北車站在19日發生恐怖攻擊，妨害兵役通緝犯張文連續犯下4起縱火案件後，在北車、誠品南西店無差別攻擊導致3人不治身亡，嫌犯也隨即跳樓身亡，警方在張文投宿的旅館搜出兩台平板電腦，其中一台已經沒有使用，另外一台打開雲端資料卻暗藏「犯案計畫書」，除了擬定犯案時間地點之外，甚至連吃飯、睡覺都有規劃。

警方調查，27歲的張文，原本在台中擔任保全，每個月3.9萬，只當一年就離職，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，1月時北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下不特定傷人案件，導致3死11傷，最後嫌犯從誠品南西店頂樓墜落身亡。

警方目前確定張文並沒有受人指使，整個行動從策劃到完成，都是一人所謀劃，警方在張文投宿的旅店裡找到兩台平板電腦，在20日破解平板電腦，並在裡面的雲端找到「犯案計畫書」。

警方在案發後查扣張文的平板電腦，並破譯張文使用的雲端紀錄，發現張早在2024年間就開始搜尋鄭捷殺人案相關資訊，2025年10月後更頻繁搜索鄭捷新聞，疑似早在3個月前就開始策畫殺人，並效仿鄭捷犯案手法，地點同樣選在人潮眾多的捷運車站。

此外，警方發現張文心思相當縝密，還在殺人計畫中將犯案時間、地點等製成表格，並明確規劃「先丟煙霧彈再砍人」，甚至還將犯案地點標註在地圖上，下面以紅框標示「攻擊」。

警方檢視平板電腦後發現，張文除了積極搜索鄭捷新聞，了解2014年犯案經過細節、傷亡情況外，還頻繁在網路上閱覽評論鄭捷的相關文章，對於站在鄭捷立場、袒護鄭捷的文章具有高度偏愛，如「如果鄭捷知道有人願意傾聽，或許那些死傷就不會發生」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等，顯見對於鄭捷的成長背景、思考模式、心理狀態有濃厚興趣。

警方在更近一步破解張文的平板電腦，發現裡面竟藏有攻擊計畫，標示出預計犯案北車、南西誠品的兩個大地標之外，還有三處縱火地點，甚至連犯案時間、走路的時間都計算得相當縝密，吃飯、休息時間都羅列在計畫書裡。

12/18 全台詐欺最新數據

