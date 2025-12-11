國泰世華亞洲萬里通聯名卡優惠全面升級！新戶「最高獲3萬2千里」輕鬆換日本來回機票

▲國泰世華銀行與「亞洲萬里通」12/10以「早刷這張 換里出發」全新訴求，宣布聯名卡全面升級優惠權益，上市加碼活動刷卡消費可享最優5元1里，新戶最高可獲32,000里，輕鬆兌換日本來回機票，助卡友享受最順手的累里生活。貴賓合影由左至右依序為萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文(左一)、國泰世華數位長陳冠學(左二)、國泰世華總經理鄧崇儀 (左三)、亞洲萬里通總經理許佩渝(右三)、國泰航空東北亞總經理秦再康(右二)、國泰航空台灣區總經理冼蔚宗(右一)。（圖／國泰世華銀行提供，下同）

國泰世華銀行與「亞洲萬里通」攜手合作十周年，全球首張「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」自2015年推出以來深受旅遊愛好者與品味消費族群青睞，隨旅遊市場復甦再創合作高峰。國泰世華統計，自2023年至今，消費贈里及兌里總量成長逾3成。雙方12/10以「早刷這張 換里出發」全新訴求，宣布聯名卡全面升級優惠權益，不僅首度在臺推出刷卡賺取國泰航空會籍積分（Status Points）權益，上市加碼活動刷卡消費可享最優5元1里，新戶最高可獲32,000里，輕鬆兌換日本指定航點來回機票；此外，聯名卡友獨享里數兌換晶華軒個人套餐、指定機票最高10%里數回饋及機票92折起等尊榮禮遇，助卡友輕鬆實現夢想旅程。

亞洲萬里通總經理許佩渝表示：「國泰世華銀行對『亞洲萬里通』來說，不只是夥伴關係，更是我們共同開創臺灣哩程市場的先鋒，攜手引領『亞洲萬里通』聯名卡成為臺灣好感度最高的哩程信用卡。今天產品權益再升級，除了讓日常消費以更快速、更直接的方式轉化為哩程外，更首度在臺推出透過刷聯名卡消費，即可同時賺取國泰航空的會籍積分（Status Points）權益，代表卡友的每一筆消費，都將加速飛行夢想，同時提升貴賓權益。」

國泰世華銀行總經理鄧崇儀表示：「國泰世華自2015年首度攜手亞洲萬里通發行聯名卡以來，當時透過業界首創『哩程加速器』創下快速累里熱潮。而我們觀察到旅遊市場持續熱絡，此次推動升級，正是回應市場對快速累積與超值兌換的強烈需求。此次合作不僅限於聯名卡，更擴大至國泰世華小樹點生態圈，除透過聯名卡能快速累里、兌里外，所有持有小樹點的卡友也可以將『小樹點』轉換亞洲萬里通里數，兌換機票、旅遊住宿的多元優惠。」

為持續拓展哩程使用場景，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」將經典特色「哩程加速器」再升級，納入國內連鎖生活用品店、藝文購票、健身房及出國旅遊必逛免稅店等，致力貼近卡友日常生活。本次嶄新上市恰逢春節旅遊旺季，更推出上市加碼活動與超殺優惠，首次申辦聯名卡之新戶首刷消費達檻享10,000里數回饋外，即日起至2026年2月28日參與「煥新享里」活動，登錄並達一般消費指定門檻，最高回饋6,000里；新卡友達消費指定門檻，最高回饋10,000里。不僅如此，於「哩程加速器」特店消費滿額最高再享10,000里回饋；並於2026年3月31日前，聯名卡友於海外實體消費達指定門檻，登錄成功再享里數2倍回饋，最優享5元1里，最高回饋2,000里，共計32,000里數，助卡友輕鬆兌換日本指定航點來回機票。此外，若卡友為「煥新享里」期間壽星（2025年12月10日至2026年2月28日），卡友於生日當月於「哩程加速器」消費，再享里數2倍，最多再獲5,000里，新戶壽星最高可獲共計37,000里，讓每一次日常消費都加速賺取里數，勾勒下一次的人生旅程。

除了每筆消費都能快速累里之外，本次更全面升級飛航及獨家兌里禮遇，包含聯名卡刷卡購買國泰航空指定機票享92折起、獨享兌換台北/高雄至香港或日本機票10%里數回饋、指定Cathay shop（商品/餐券/購物卡等）享里數9折兌換。上市期間再重磅加碼獨享限量里數兌換「晶華軒」個人套餐，助卡友享受最順手的累里生活，最有感的禮遇回饋。

為配合權益升級，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」亦推出嶄新卡面設計，卡面從傳統單一底色，轉變為充滿未來感的柔和漸變絢彩色調；卡片中央簡約「A」符號，象徵「亞洲萬里通」（Asia Miles）核心精神，並以彩虹光環點綴，代表著生活與獎賞間的連結與流動，讓卡友透過日常消費，輕鬆開啟多元、繽紛的旅程，體現「亞洲萬里通」的現代感與無限可能。

*上述活動皆有活動期間及各項使用條件及回饋限制，詳見國泰世華銀行及亞洲萬里通官網。

謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依國泰世華銀行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依國泰世華銀行網站公告。

【國泰世華亞洲萬里通聯名卡線上申辦網址】：https://cathaybk.tw/25EAW79BK