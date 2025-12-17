Coupang酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊　火箭速配精選質感交換禮物

▲Coupang酷澎繽紛耶誕提案，豐富選品輕鬆為耶誕氛圍增色。（圖／Coupang酷澎提供，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

隨著年末腳步逼近，正是犒賞自己、與家人朋友相聚過節的好時機。美商 Coupang 酷澎推出繽紛耶誕提案，從派對食物、火鍋湯底到交換禮物一站購足，讓消費者輕鬆為耶誕與跨年聚會增添儀式感。

今年耶誕檔期，Coupang 酷澎同步上架多款話題新品，包括 Casetify 波紋手機殼，以及睽違 8 年推出的 Nintendo 任天堂 SWITCH 2 原廠公司貨。12 月 24 日至 28 日期間，購買 SWITCH 2 搭配指定遊戲片可享耶誕驚喜特惠價，搭配火箭速配服務，最快隔日到貨，讓準備過節不再手忙腳亂。

日本遊戲大廠 Nintendo 今年推出 SWITCH 2，大幅升級操作體驗與視聽表現，上市即引發玩家關注。除了領航作品《瑪利歐賽車 世界》，下半年多款經典 IP 也陸續推出話題新作，包括《卡比的馭天飛行者》、《咚奇剛 蕉力全開》以及《寶可夢傳說 Z-A》等，中文實體遊戲片目前已在 Coupang 酷澎熱銷中，成為耶誕交換禮物的熱門選項。

Coupang酷澎致力提供令顧客驚艷的購物體驗，並結合全球商務實力，今年起推出「WOW會員服務」並提供免費試用，每月僅59元即可無門檻免運，「火箭速配」、「火箭跨境」皆可適用，最快隔天到貨；「火箭速配」並可享30天退換貨服務。還有會員專屬Goldbox每日特價、限時獨家折扣優惠，眾多好康不容錯過！

▲隨時開鍋盡享好「食」光，火鍋湯底、烹調用品及多樣化派對零嘴，火箭速配最快隔日到貨！

團聚食光好幫手找Coupang酷澎 輕鬆採買3折起

冬至、耶誕到跨年，把握相聚時光開吃暖暖火鍋，Coupang酷澎火鍋湯底滿足各方老饕。義美酸白菜湯底酸香馥郁，常溫保存隨時可開鍋，或是名店鍋底海底撈酸香番茄、上湯三鮮風味；辛辣首選太和殿麻辣鍋底，內含鴨血豆腐，在家就能享受餐廳同款美味。

酷澎冬季餐廚展2026年1月6日前指定商品領券現折100元，加碼全館指定鍋具單筆滿1,999元送Neoflam刀具三件組。

Coupang 酷澎以豐富選品打造冬日美味食光，鍋具與烹調用品一應俱全。MASIONS 美心 316 不鏽鋼鴛鴦鍋可同時享受雙重湯頭、不易混流；療癒系開鍋首選 Corelle Brands 康寧餐具 VISIONS 晶寶透明鍋，鍋內食材一眼可見。聚會不受空間限制，妙管家卡式爐附收納硬盒，隨時都能暖呼呼開桌。

零嘴同樣不可或缺，長青熱銷的義美薄脆蛋捲、Lay’s 樂事經典原味洋芋片，或 Pop-Smile 卡滋爆米花派對箱耶誕限定包裝，隨箱加贈聖誕小禮物；甜食控則可選擇 BROOKSIDE 巴西莓藍莓風味黑巧克力，吃得到果肉口感，不過甜又過癮。

▲iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max防摔殼與CASETiFY質感配件，酷澎都找得到！

交換禮物品味指南 Coupang酷澎國際精選早餐茶、設計感手機殼

無論是耶誕交換禮物、增添冬日氛圍，來Coupang酷澎找點靈感！英國知名茶品牌NEW ENGLISH TEA霍格華茲哈利波特聯名限量款茶罐，80包入經典早餐茶搭配四大學院院徽浮雕紋路，還有經典薄荷綠、粉色款等，開啟魔力的一天。

同時，Coupang 酷澎也上架超人氣 CASETiFY Essentials 波紋手機殼，iPhone 17 全系列祭出優惠價，雋永黑、櫻草粉等熱門色任君挑選。柔軟矽膠材質結合立體波紋設計，兼顧時尚外型與舒適手感，並同步開賣織繩手機背帶附墊片、蝴蝶結手機掛繩附墊片等亮眼配件，無論自用或送禮，都能輕鬆為 2026 年打造全新氣場。

▲Coupang酷澎上架CASETify Essentials 波紋防摔殼，有型保護年度新機iPhone 17。

玉山銀行獨家回饋WOW會員，每周六下單火箭速配、火箭跨境不限結帳金額，即可享9折，每人每週折扣金額最高100元；還有12月20日、27日兩次優惠，數量有限用完為止。