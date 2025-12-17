　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Coupang酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊　火箭速配精選質感交換禮物

Coupang 酷澎耶誕派對提案登場（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎繽紛耶誕提案，豐富選品輕鬆為耶誕氛圍增色。（圖／Coupang酷澎提供，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

隨著年末腳步逼近，正是犒賞自己、與家人朋友相聚過節的好時機。美商 Coupang 酷澎推出繽紛耶誕提案，從派對食物、火鍋湯底到交換禮物一站購足，讓消費者輕鬆為耶誕與跨年聚會增添儀式感。

今年耶誕檔期，Coupang 酷澎同步上架多款話題新品，包括 Casetify 波紋手機殼，以及睽違 8 年推出的 Nintendo 任天堂 SWITCH 2 原廠公司貨。12 月 24 日至 28 日期間，購買 SWITCH 2 搭配指定遊戲片可享耶誕驚喜特惠價，搭配火箭速配服務，最快隔日到貨，讓準備過節不再手忙腳亂。

日本遊戲大廠 Nintendo 今年推出 SWITCH 2，大幅升級操作體驗與視聽表現，上市即引發玩家關注。除了領航作品《瑪利歐賽車 世界》，下半年多款經典 IP 也陸續推出話題新作，包括《卡比的馭天飛行者》、《咚奇剛 蕉力全開》以及《寶可夢傳說 Z-A》等，中文實體遊戲片目前已在 Coupang 酷澎熱銷中，成為耶誕交換禮物的熱門選項。

Coupang酷澎致力提供令顧客驚艷的購物體驗，並結合全球商務實力，今年起推出「WOW會員服務」並提供免費試用，每月僅59元即可無門檻免運，「火箭速配」、「火箭跨境」皆可適用，最快隔天到貨；「火箭速配」並可享30天退換貨服務。還有會員專屬Goldbox每日特價、限時獨家折扣優惠，眾多好康不容錯過！

Coupang 酷澎耶誕派對提案登場（圖／Coupang酷澎提供）

▲隨時開鍋盡享好「食」光，火鍋湯底、烹調用品及多樣化派對零嘴，火箭速配最快隔日到貨！

團聚食光好幫手找Coupang酷澎　輕鬆採買3折起
冬至、耶誕到跨年，把握相聚時光開吃暖暖火鍋，Coupang酷澎火鍋湯底滿足各方老饕。義美酸白菜湯底酸香馥郁，常溫保存隨時可開鍋，或是名店鍋底海底撈酸香番茄、上湯三鮮風味；辛辣首選太和殿麻辣鍋底，內含鴨血豆腐，在家就能享受餐廳同款美味。

酷澎冬季餐廚展2026年1月6日前指定商品領券現折100元，加碼全館指定鍋具單筆滿1,999元送Neoflam刀具三件組。

Coupang 酷澎以豐富選品打造冬日美味食光，鍋具與烹調用品一應俱全。MASIONS 美心 316 不鏽鋼鴛鴦鍋可同時享受雙重湯頭、不易混流；療癒系開鍋首選 Corelle Brands 康寧餐具 VISIONS 晶寶透明鍋，鍋內食材一眼可見。聚會不受空間限制，妙管家卡式爐附收納硬盒，隨時都能暖呼呼開桌。

零嘴同樣不可或缺，長青熱銷的義美薄脆蛋捲、Lay’s 樂事經典原味洋芋片，或 Pop-Smile 卡滋爆米花派對箱耶誕限定包裝，隨箱加贈聖誕小禮物；甜食控則可選擇 BROOKSIDE 巴西莓藍莓風味黑巧克力，吃得到果肉口感，不過甜又過癮。

Coupang 酷澎耶誕派對提案登場（圖／Coupang酷澎提供）

▲iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max防摔殼與CASETiFY質感配件，酷澎都找得到！

交換禮物品味指南　Coupang酷澎國際精選早餐茶、設計感手機殼
無論是耶誕交換禮物、增添冬日氛圍，來Coupang酷澎找點靈感！英國知名茶品牌NEW ENGLISH TEA霍格華茲哈利波特聯名限量款茶罐，80包入經典早餐茶搭配四大學院院徽浮雕紋路，還有經典薄荷綠、粉色款等，開啟魔力的一天。

同時，Coupang 酷澎也上架超人氣 CASETiFY Essentials 波紋手機殼，iPhone 17 全系列祭出優惠價，雋永黑、櫻草粉等熱門色任君挑選。柔軟矽膠材質結合立體波紋設計，兼顧時尚外型與舒適手感，並同步開賣織繩手機背帶附墊片、蝴蝶結手機掛繩附墊片等亮眼配件，無論自用或送禮，都能輕鬆為 2026 年打造全新氣場。

Coupang 酷澎耶誕派對提案登場（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎上架CASETify Essentials 波紋防摔殼，有型保護年度新機iPhone 17。

玉山銀行獨家回饋WOW會員，每周六下單火箭速配、火箭跨境不限結帳金額，即可享9折，每人每週折扣金額最高100元；還有12月20日、27日兩次優惠，數量有限用完為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高虹安薪水補發估104萬　內政部：由竹市府計算補發
幼兒園畢旅「澳門珠海4天3夜」　園方宣布取消
高二火球男飆152關門！　刷新紀錄
找代駕不鳥、2友拉不住！鹽酥鴨老闆爛醉硬開畫面曝
快訊／確定明天！高虹安重回新竹市政府上班
快訊／高虹安復職！　內政部證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Coupang酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊　火箭速配精選質感交換禮物

萌度爆表！開箱利百代「魔法天使毛球吊飾盲盒」

foodpanda 商家數位轉型年度亮點　金食獎領航外送產業共榮新生態

好市多「大烤雞」蟬聯外送熱銷冠軍　沙拉、雞蛋首度進榜

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

終於等到你！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay讓消費更安全順手，再送Uber Eats 88元

超商連續5天「買1送1」懶人包！衛生紙買1送2、零食泡麵5折

7-11草莓季20款新品！「吉伊卡哇」聯名泡芙、粉紅可頌開賣

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：台灣政策「重稅打房、輕稅養地」｜地產詹哥老實說完整版 EP288

Coupang酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊　火箭速配精選質感交換禮物

萌度爆表！開箱利百代「魔法天使毛球吊飾盲盒」

foodpanda 商家數位轉型年度亮點　金食獎領航外送產業共榮新生態

好市多「大烤雞」蟬聯外送熱銷冠軍　沙拉、雞蛋首度進榜

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

終於等到你！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay讓消費更安全順手，再送Uber Eats 88元

超商連續5天「買1送1」懶人包！衛生紙買1送2、零食泡麵5折

7-11草莓季20款新品！「吉伊卡哇」聯名泡芙、粉紅可頌開賣

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

日長債殖利率攀升掀蝴蝶效應　鷹歌大戰美降日升

沈春華認「走進日本地鐵就到害怕」　脫隊回飯店過程曝光

高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

新生代男星率「22歲團隊」奪1金3銀！　網讚爆：台灣之光

「美乳女神」挑戰全裸演出女傭！《家弒服務》豪宅禁忌床戲曝光

WBC日本電視看不到！　Netflix討論戶外實況轉播方案引熱議

臺灣米糧精品伴手禮首展　桃園機場迎嘉義特色米餅

策進會經合會召開年度委員會議　許舒博：台港經貿關係密切

簽約買房後反悔！男拒付30萬仲介費：協議刪23字害我被家人罵傻瓜

雲林某幼兒園規畫澳門、珠海親子畢旅惹議　園方宣布取消

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

消費熱門新聞

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化硬體

7-11草莓季新推「吉伊卡哇」泡芙、粉紅可頌

終於等到你！郵政Visa金融卡綁Apple Pay享優惠

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

好市多「大烤雞」蟬聯外送熱銷冠軍　沙拉、雞蛋首度進榜

更多熱門

相關新聞

李千娜出道18年首唱臺北跨年！

李千娜出道18年首唱臺北跨年！

2026臺北跨年有許多首登卡司，像是高爾宣OSN、王ADEN、李千娜、U:NUS等，其中李千娜更是跨年獨家就在臺北，當晚不趕場，陪市民一起歡度。李千娜自出道以來，2026是第一次在臺北唱跨年，她的心情是既驚訝又開心，「這次表演把許多經典歌曲變成組曲，特別請專輯製作人王希文老師重新編曲製作，還有帶來從未表演的特別橋段以及舞蹈演出，希望在今年的最後一天帶來熱鬧氣氛還有滿滿祝福，給觀眾很不一樣的跨界合作」。

元智外籍生迎耶誕　用英語與文化點亮偏鄉學子

元智外籍生迎耶誕　用英語與文化點亮偏鄉學子

精選10款不到千元美妝禮盒！

精選10款不到千元美妝禮盒！

跨年前找到愛！「十二月約會」挑戰夯：心理師教你如何玩得盡興又不累

跨年前找到愛！「十二月約會」挑戰夯：心理師教你如何玩得盡興又不累

壓軸是倒數第二　糾正怕被罵！最後一個是「這2字」

壓軸是倒數第二　糾正怕被罵！最後一個是「這2字」

關鍵字：

Coupang酷澎火箭速配火箭跨境耶誕跨年聚會交換禮物WOW會員

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

「最會推責任」星座Top3！

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面