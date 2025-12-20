曾想闖頂樓拍片失敗！張文「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

記者董美琪／綜合報導

27歲張文犯下北捷、中山站外連續隨機殺人後，闖入誠品生活南西店，最終於頂樓墜樓身亡。 不過許多網友對於他墜樓一事有許多推論，懷疑是預謀逃亡路線，非真心想走上絕路，對此，警方認為藉紙箱逃亡的推論不太合理，張文就是想要跳。

根據《聯合新聞網》，案發後，有自稱誠品南西店員工指出，張文墜樓位置原本是回收空間，平時堆放大量紙箱，甚至堆到成人頭部高度，懷疑張文利用紙箱緩衝來逃亡，但恰巧紙箱被清空，才導致他直接摔死。

▲張文爬上頂樓畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）



從監視器與現場環境判斷，逃生可能性低



一名專案小組員警並不認同，並表示從監視器畫面與現場條件研判，張文想藉紙箱逃生的可能性極低，由於紙箱並非可承重物品，一般人也難以認為從5、6樓高度跳下能靠紙箱保命。此外，紙箱上方還有鐵皮遮蔽，從墜樓點也不容易察覺紙箱存在，加上張文若真想逃逸，其實可直接從1樓離開。

案發時，張文搭手扶梯上樓，在4樓持刀刺王姓男子，接著直接往上爬到頂樓，警方發現，頂樓地上留有張文擺放的隨身物品，包括眼鏡、手錶、護膝與刀械，認為若要逃生，護具不會脫下，而此舉反倒與部分輕生者在行動前整理個人物品的行為相似。

張文行動從容，墜樓為個人選擇



專案小組員警指出，張文並未表現出急於逃離的跡象，整體行動相當從容，待警方抵達頂樓時，他已翻越欄杆墜落，「這是他自己的選擇」。

另據了解，張文在案發前一天曾到誠品生活南西店場勘，並向4樓服務台詢問是否能前往頂樓拍攝影片，但因需經誠品總公司同意而未獲准。相關細節仍由警方持續釐清中。