　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾想闖頂樓拍片失敗！張文「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

記者董美琪／綜合報導

27歲張文犯下北捷、中山站外連續隨機殺人後，闖入誠品生活南西店，最終於頂樓墜樓身亡。 不過許多網友對於他墜樓一事有許多推論，懷疑是預謀逃亡路線，非真心想走上絕路，對此，警方認為藉紙箱逃亡的推論不太合理，張文就是想要跳。

根據《聯合新聞網》，案發後，有自稱誠品南西店員工指出，張文墜樓位置原本是回收空間，平時堆放大量紙箱，甚至堆到成人頭部高度，懷疑張文利用紙箱緩衝來逃亡，但恰巧紙箱被清空，才導致他直接摔死。

▲張文奔頂樓遭警方圍捕畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張文爬上頂樓畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

從監視器與現場環境判斷，逃生可能性低

一名專案小組員警並不認同，並表示從監視器畫面與現場條件研判，張文想藉紙箱逃生的可能性極低，由於紙箱並非可承重物品，一般人也難以認為從5、6樓高度跳下能靠紙箱保命。此外，紙箱上方還有鐵皮遮蔽，從墜樓點也不容易察覺紙箱存在，加上張文若真想逃逸，其實可直接從1樓離開。

案發時，張文搭手扶梯上樓，在4樓持刀刺王姓男子，接著直接往上爬到頂樓，警方發現，頂樓地上留有張文擺放的隨身物品，包括眼鏡、手錶、護膝與刀械，認為若要逃生，護具不會脫下，而此舉反倒與部分輕生者在行動前整理個人物品的行為相似。

張文行動從容，墜樓為個人選擇

專案小組員警指出，張文並未表現出急於逃離的跡象，整體行動相當從容，待警方抵達頂樓時，他已翻越欄杆墜落，「這是他自己的選擇」。

另據了解，張文在案發前一天曾到誠品生活南西店場勘，並向4樓服務台詢問是否能前往頂樓拍攝影片，但因需經誠品總公司同意而未獲准。相關細節仍由警方持續釐清中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾想闖頂樓拍片失敗！張文「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

北市恐攻過後！蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

台中南屯驚傳墜樓！女站13樓窗外「體力不支墜落」　無心跳送醫

獨／張文奪3命　調逃逸路線畫面「卡關」：捷運局監視器畫面失靈

北捷4死後　竟有人提案「禁止小孩取單名！」　引爆網怒

張文平板電腦全破！詳盡定「犯案時間地點」　吃飯睡覺也都計畫

北捷殺人魔張文「收入成謎」！保全月薪4萬只做1年...近2年零就醫

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

快訊／誠品南西店外又爆事故！悼念人潮旁「公車撞機車」1人傷

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

張文上樓後 警方後續追到頂樓

曾想闖頂樓拍片失敗！張文「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

北市恐攻過後！蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

台中南屯驚傳墜樓！女站13樓窗外「體力不支墜落」　無心跳送醫

獨／張文奪3命　調逃逸路線畫面「卡關」：捷運局監視器畫面失靈

北捷4死後　竟有人提案「禁止小孩取單名！」　引爆網怒

張文平板電腦全破！詳盡定「犯案時間地點」　吃飯睡覺也都計畫

北捷殺人魔張文「收入成謎」！保全月薪4萬只做1年...近2年零就醫

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

快訊／誠品南西店外又爆事故！悼念人潮旁「公車撞機車」1人傷

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱　黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

川普「對台軍售」策略大轉向　武器焦點：防共軍登陸

【直接被無視】爸媽接兒子下課　他毫不猶豫直奔媽前進XD

相關新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

台北捷運台北車站與中山站19日接連發生攻擊事件，警方持續追查後發現，27歲嫌犯張文的原始犯案計畫規模遠超實際行動。警方指出，張文原本預謀在兩處人潮密集地點縱火，藉此製造混亂後再對路人發動大規模攻擊，所幸因汽油彈誤燃及行動受阻，未能完全依計畫執行，意外阻止更嚴重傷亡。

張文奪3命　警調逃逸路線「卡關」

張文奪3命　警調逃逸路線「卡關」

北捷4死後　竟有人提案「禁止取單名」

北捷4死後　竟有人提案「禁止取單名」

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

關鍵字：

張文隨機殺人隨機砍人北捷砍人北捷隨機砍人誠品南西紙箱

讀者迴響

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面