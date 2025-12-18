「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

▲好市多販售哈雷重機掀起話題。（圖／民眾提供）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多近日販售「哈雷重機」掀起話題，其中Nightster 975S原價86.9萬元起，Costco專案價66.9萬元起，等於現省整整20萬元。但也有網友好奇「重機也能退換貨嗎？」對此，台灣好市多表示，汽車、機車、遊艇等客製化商品無法退貨。



全台多家門市近日驚見哈雷重機（Harley-Davidson）展售，包括Sportster S與Nightster 975S兩款車型，讓不少會員驚呼「好市多連重機都賣」。其中Nightster 975S原價86.9萬元起，黑鑽會員專屬專案價66.9萬元起，現省整整20萬元；Sportster S則從92.9萬元，降至76.9萬元，價差16萬元。

同步還送5000元商品抵用券，並可獲得「市價7990元的行車記錄器」或「大型重機考照課程」二選一，優惠相當吸睛。不過，也有會員好奇，「重機這種高單價商品，騎一騎也能退貨嗎？」對此，好市多回應，汽車、機車、遊艇等客製化商品無法退貨，依廠商合約規定辦理。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，凡屬客製化、特殊或須掛牌的汽機車及安裝商品，均不得退貨，但廠商會提供維修與保固服務，消費者購買前可向門市銷售人員了解細節，以確保權益。

好市多強調，雖以「寬鬆退貨」政策聞名，但針對此類特定商品仍有例外。此次哈雷重機也成為賣場近期最矚目的高單價話題品項之一，印證「好市多什麼都賣，什麼都不奇怪」。