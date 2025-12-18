　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

▲▼好市多販售哈雷重機掀起話題。（圖／民眾提供）

▲好市多販售哈雷重機掀起話題。（圖／民眾提供）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多近日販售「哈雷重機」掀起話題，其中Nightster 975S原價86.9萬元起，Costco專案價66.9萬元起，等於現省整整20萬元。但也有網友好奇「重機也能退換貨嗎？」對此，台灣好市多表示，汽車、機車、遊艇等客製化商品無法退貨。

全台多家門市近日驚見哈雷重機（Harley-Davidson）展售，包括Sportster S與Nightster 975S兩款車型，讓不少會員驚呼「好市多連重機都賣」。其中Nightster 975S原價86.9萬元起，黑鑽會員專屬專案價66.9萬元起，現省整整20萬元；Sportster S則從92.9萬元，降至76.9萬元，價差16萬元。

同步還送5000元商品抵用券，並可獲得「市價7990元的行車記錄器」或「大型重機考照課程」二選一，優惠相當吸睛。不過，也有會員好奇，「重機這種高單價商品，騎一騎也能退貨嗎？」對此，好市多回應，汽車、機車、遊艇等客製化商品無法退貨，依廠商合約規定辦理。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，凡屬客製化、特殊或須掛牌的汽機車及安裝商品，均不得退貨，但廠商會提供維修與保固服務，消費者購買前可向門市銷售人員了解細節，以確保權益。

好市多強調，雖以「寬鬆退貨」政策聞名，但針對此類特定商品仍有例外。此次哈雷重機也成為賣場近期最矚目的高單價話題品項之一，印證「好市多什麼都賣，什麼都不奇怪」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯推DINOTAENG提拉米蘇湯圓　超商美樂蒂×Kuromi限定包裝

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

「大窯大擺、口墨橫飛」賣披薩！外送平台：諧音哏餐廳搜尋多3成

繼光香香雞「聖誕節派對餐」只要399元　還有限量迷你磁鐵燈箱

Coupang酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊　火箭速配精選質感交換禮物

萌度爆表！開箱利百代「魔法天使毛球吊飾盲盒」

foodpanda 商家數位轉型年度亮點　金食獎領航外送產業共榮新生態

好市多「大烤雞」蟬聯外送熱銷冠軍　沙拉、雞蛋首度進榜

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

終於等到你！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay讓消費更安全順手，再送Uber Eats 88元

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

全聯推DINOTAENG提拉米蘇湯圓　超商美樂蒂×Kuromi限定包裝

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

「大窯大擺、口墨橫飛」賣披薩！外送平台：諧音哏餐廳搜尋多3成

繼光香香雞「聖誕節派對餐」只要399元　還有限量迷你磁鐵燈箱

Coupang酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊　火箭速配精選質感交換禮物

萌度爆表！開箱利百代「魔法天使毛球吊飾盲盒」

foodpanda 商家數位轉型年度亮點　金食獎領航外送產業共榮新生態

好市多「大烤雞」蟬聯外送熱銷冠軍　沙拉、雞蛋首度進榜

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

終於等到你！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay讓消費更安全順手，再送Uber Eats 88元

聯準會仍有降息空間　法人：持有標普500指數超過1年勝率高達75%

台灣加購82套海馬士多管火箭系統　籌獲將達111套

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

北斗剛需盤買氣轉向　貸款成數成最大痛點　

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／台股收盤下跌56.64點　台積電持平至1430

藍白批毀憲亂政　民進黨：修法護航貪腐、掏空國家才是破壞民主元兇

賴佩霞洋女婿病逝...攜小女兒返台療傷：台灣始終是心靈的歸屬

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻

消費熱門新聞

超商連續5天「買1送1」懶人包

酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊

終於等到你！郵政Visa金融卡綁Apple Pay享優惠

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

繼光香香雞「聖誕節派對餐」只要399元　還有限量迷你磁鐵燈箱

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化硬體

超商超市聯名湯圓開賣　美樂蒂×Kuromi限定包裝

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

更多熱門

相關新聞

好市多開賣哈雷！　會員只關心同問題

好市多開賣哈雷！　會員只關心同問題

好市多（Costco）最近聯手美國知名重機品牌哈雷戴維森（Harley-Davidson），在全台14家分店同步展出兩款超人氣重型機車，引發全台車迷熱烈討論。不過車迷最好奇的還是同個問題。

好市多「大烤雞」蟬聯外送熱銷冠軍　沙拉、雞蛋首度進榜

好市多「大烤雞」蟬聯外送熱銷冠軍　沙拉、雞蛋首度進榜

好市多牛肉泛「詭異紫光」她嚇歪！　專家吐變色真相

好市多牛肉泛「詭異紫光」她嚇歪！　專家吐變色真相

UNIQLO「早買一周貴1000元」！內行曝1招可補救

UNIQLO「早買一周貴1000元」！內行曝1招可補救

好市多遇插隊搶車位　員工一招神救援

好市多遇插隊搶車位　員工一招神救援

關鍵字：

好市多哈雷

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面