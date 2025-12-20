　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

▲台北車站遭丟煙霧蛋，煙霧瀰漫1人受傷。（圖／記者徐文彬攝)

▲張文原先計畫在人潮密集地點縱火，製造混亂後再對路人發動大規模攻擊，不過被罹難的余男阻止後，汽油彈突然燃燒，計畫因此受阻。（圖／記者徐文彬攝)

記者柯振中／綜合報導

台北捷運台北車站與中山站19日接連發生攻擊事件，警方持續追查後發現，27歲嫌犯張文的原始犯案計畫規模遠超實際行動。警方指出，張文原本預謀在兩處人潮密集地點縱火，藉此製造混亂後再對路人發動大規模攻擊，所幸因汽油彈誤燃及行動受阻，未能完全依計畫執行，意外阻止更嚴重傷亡。

警方調查，張文自今年中旬起即開始策畫犯行，並在雲端文件中撰寫完整犯罪計畫書，內容與當天實際行動流程高度吻合，顯示並非臨時起意，而是經過縝密規劃的預謀犯案。

▼張文在台北車站投擲煙霧彈，並且殺害57歲余姓男子，引起民眾恐慌。（圖／攝影中心攝)

▲台北車站煙霧瀰漫。（圖／攝影中心攝)

原計畫「先縱火」再攻擊路人

警方指出，張文原本計畫先在台北車站M7出口投擲汽油彈引發火災，再丟擲煙霧彈，趁現場混亂持刀攻擊路人，隨後轉往南京西路一帶百貨公司，重複相同模式，甚至規劃一路攻擊進入百貨內部，但尚未選定具體店家。

不過，張文當時拖著裝有多枚汽油彈的行李箱，準備縱火時被余姓男子出面制止，過程中行李箱意外起火燃燒，導致無法取出汽油彈，只能倉促離開現場，也未能依原計畫對路人發動攻擊。

▲台北車站遭丟數顆煙霧彈，1名57歲男子疑似遭利器捅刺失去生命跡象搶救中。（圖／翻攝自Threads)

▲▼張文原先計畫先在人潮密集地點縱火，接著發動大規模襲擊，不過行動受余姓男子阻擋，行李箱裡的汽油彈也隨之燃燒。（圖／翻攝自Threads)

▲北車M8出口煙霧彈攻擊，1人重傷送醫搶救中，現場留有疑似汽油彈的物品。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陸運陞翻攝）

犯案失誤後改變裝備行動

警方指出，張文隨後沿中山地下街前往捷運中山站，並先返回旅館補充裝備，配戴護具、攜帶煙霧彈與刀械再度外出。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文在北車行兇以後，又折返旅館補充裝備，接著又到中山商圈逞凶。（圖／記者陳以昇攝）

警方進一步說明，張文在南京西路一帶丟擲煙霧彈製造混亂後，衝向誠品南西店，並在館內攻擊多名路人，現場一度陷入高度混亂。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文在北車行兇以後，又折返旅館補充裝備，接著又到中山商圈逞凶。（圖／記者陳以昇攝）

警民合作迅速鎖定行蹤

警方表示，案發過程中在民眾即時指引下，警方迅速掌握張文行蹤並展開追捕。張文見警方逼近後，放棄原本逐層攻擊百貨公司的計畫，僅在館內再傷及數人後，隨即逃往頂樓。

警方指出，張文最終在頂樓脫下裝備後墜樓身亡，整起事件才告一段落。警方強調，後續將持續檢視相關安全機制，以降低類似事件再次發生的風險。

▼張文被警方圍捕，在誠品南西店頂樓脫下裝備，接著墜樓身亡。（圖／記者陳以昇攝）

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人案，犯嫌張文遭警方圍捕時墜樓，搶救無效亡。（圖／記者陳以昇攝）-嫌犯墜樓畫面

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾想闖頂樓拍片失敗！張文「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

北市恐攻過後！蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

台中南屯驚傳墜樓！女站13樓窗外「體力不支墜落」　無心跳送醫

獨／張文奪3命　調逃逸路線畫面「卡關」：捷運局監視器畫面失靈

北捷4死後　竟有人提案「禁止小孩取單名！」　引爆網怒

張文平板電腦全破！詳盡定「犯案時間地點」　吃飯睡覺也都計畫

北捷殺人魔張文「收入成謎」！保全月薪4萬只做1年...近2年零就醫

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

快訊／誠品南西店外又爆事故！悼念人潮旁「公車撞機車」1人傷

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

張文上樓後 警方後續追到頂樓

曾想闖頂樓拍片失敗！張文「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

北市恐攻過後！蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

台中南屯驚傳墜樓！女站13樓窗外「體力不支墜落」　無心跳送醫

獨／張文奪3命　調逃逸路線畫面「卡關」：捷運局監視器畫面失靈

北捷4死後　竟有人提案「禁止小孩取單名！」　引爆網怒

張文平板電腦全破！詳盡定「犯案時間地點」　吃飯睡覺也都計畫

北捷殺人魔張文「收入成謎」！保全月薪4萬只做1年...近2年零就醫

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

快訊／誠品南西店外又爆事故！悼念人潮旁「公車撞機車」1人傷

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱　黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

川普「對台軍售」策略大轉向　武器焦點：防共軍登陸

納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭

相關新聞

張文奪3命　警調逃逸路線「卡關」

張文奪3命　警調逃逸路線「卡關」

台北車站在19日發生恐怖攻擊，妨害兵役通緝犯張文連續犯下4起縱火案件後，在北車、誠品南西店無差別攻擊導致3人不治身亡，嫌犯也隨即跳樓身亡，但是卻傳出，捷運警察要調閱嫌犯逃逸路線，卻發生捷運局的多支監視器失靈沒有畫面，導致第一時間無法掌握張文逃亡路線。

北捷4死後　竟有人提案「禁止取單名」

北捷4死後　竟有人提案「禁止取單名」

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

關鍵字：

北車襲擊縱火未遂張文警方追捕誠品南西

讀者迴響

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面