張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

▲張文原先計畫在人潮密集地點縱火，製造混亂後再對路人發動大規模攻擊，不過被罹難的余男阻止後，汽油彈突然燃燒，計畫因此受阻。（圖／記者徐文彬攝)



記者柯振中／綜合報導

台北捷運台北車站與中山站19日接連發生攻擊事件，警方持續追查後發現，27歲嫌犯張文的原始犯案計畫規模遠超實際行動。警方指出，張文原本預謀在兩處人潮密集地點縱火，藉此製造混亂後再對路人發動大規模攻擊，所幸因汽油彈誤燃及行動受阻，未能完全依計畫執行，意外阻止更嚴重傷亡。

警方調查，張文自今年中旬起即開始策畫犯行，並在雲端文件中撰寫完整犯罪計畫書，內容與當天實際行動流程高度吻合，顯示並非臨時起意，而是經過縝密規劃的預謀犯案。

▼張文在台北車站投擲煙霧彈，並且殺害57歲余姓男子，引起民眾恐慌。（圖／攝影中心攝)



原計畫「先縱火」再攻擊路人

警方指出，張文原本計畫先在台北車站M7出口投擲汽油彈引發火災，再丟擲煙霧彈，趁現場混亂持刀攻擊路人，隨後轉往南京西路一帶百貨公司，重複相同模式，甚至規劃一路攻擊進入百貨內部，但尚未選定具體店家。

不過，張文當時拖著裝有多枚汽油彈的行李箱，準備縱火時被余姓男子出面制止，過程中行李箱意外起火燃燒，導致無法取出汽油彈，只能倉促離開現場，也未能依原計畫對路人發動攻擊。

▲▼張文原先計畫先在人潮密集地點縱火，接著發動大規模襲擊，不過行動受余姓男子阻擋，行李箱裡的汽油彈也隨之燃燒。（圖／翻攝自Threads)



犯案失誤後改變裝備行動

警方指出，張文隨後沿中山地下街前往捷運中山站，並先返回旅館補充裝備，配戴護具、攜帶煙霧彈與刀械再度外出。

▲張文在北車行兇以後，又折返旅館補充裝備，接著又到中山商圈逞凶。（圖／記者陳以昇攝）



警方進一步說明，張文在南京西路一帶丟擲煙霧彈製造混亂後，衝向誠品南西店，並在館內攻擊多名路人，現場一度陷入高度混亂。

▲張文在北車行兇以後，又折返旅館補充裝備，接著又到中山商圈逞凶。（圖／記者陳以昇攝）



警民合作迅速鎖定行蹤

警方表示，案發過程中在民眾即時指引下，警方迅速掌握張文行蹤並展開追捕。張文見警方逼近後，放棄原本逐層攻擊百貨公司的計畫，僅在館內再傷及數人後，隨即逃往頂樓。

警方指出，張文最終在頂樓脫下裝備後墜樓身亡，整起事件才告一段落。警方強調，後續將持續檢視相關安全機制，以降低類似事件再次發生的風險。

▼張文被警方圍捕，在誠品南西店頂樓脫下裝備，接著墜樓身亡。（圖／記者陳以昇攝）

