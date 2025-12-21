寒冬送暖不間斷　大肚在地企業攜手百家單位助600戶

▲宇油封董事長陳春甘表示，盼將感恩化為行動，持續深耕地方公益，讓善的力量不斷延續。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「點亮愛心・寰宇共善—愛與您同在」2025年寒冬送暖活動，20日在台中市大肚區溫暖登場。由在地企業亮宇油封企業股份有限公司主辦，號召超過百家企業、社團與個人共同響應，在約120名志工分工合作下，完成物資整理與發放，為600戶弱勢家庭送上實質關懷，在寒流來襲之際注入一股暖流。

今年送暖活動中，一箱箱重達24公斤的物資整齊堆疊，在會場內形成一道象徵善意的「愛心牆」。每箱物資內容豐富，包含米糧、食品、罐頭、燕麥片、洗潔精、各式生活用品及保暖毛毯等民生必需品，總價值約240萬元，實際減輕弱勢家庭在物價上漲下的生活壓力。

主辦單位表示，希望透過一次次實際行動，讓公益不只是短暫的捐助，而是深耕地方、長期陪伴的力量，持續在大肚區推動關懷行動，讓善的影響力在社區中累積、擴散。

亮宇油封董事長陳春甘分享，她自幼家境清寒，與丈夫白手起家創業，走過不少艱辛與考驗，過程中也多次受到貴人相助。她表示，正因親身經歷過困境，更能體會弱勢家庭的需要，因此在事業逐漸穩定後，選擇將感恩化為行動，年年舉辦寒冬送暖活動，集結社會各界力量，將溫暖送到有需要的人手中。

亮宇油封自創品牌「LYO」，並深耕OEM、ODM領域，產品涵蓋車用、機械及航太等用途油封，行銷全球。陳春甘指出，面對通膨壓力與國際關稅等不確定局勢，企業經營確實承受挑戰，但回饋社會、照顧弱勢的初衷始終不變，希望秉持「取之社會、用之社會」的精神，讓正向能量持續在社會中流動。

▲寒冬送暖物資內容包含米糧、食品及保暖用品，總價值約240萬元，實際減輕弱勢家庭生活負擔。（圖／記者游瓊華翻攝）