社會 社會焦點 保障人權

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！沈春華：這幕讓我無法平靜

記者閔文昱／綜合報導 

台北市19日發生震驚社會的無差別攻擊事件，4死11傷慘劇。資深主播沈春華直言，有一段北捷監視器畫面讓她「久久無法平靜」，一名年輕女學生在嫌犯身旁果斷奔跑離開，短短兩秒後該處即陷入煙霧與混亂之中，強烈對比下，更凸顯在突如其來的危機裡，能否即時判斷、立即行動，往往就是生與死的分界線。

這起震驚社會的慘劇由27歲男子張文犯下，他在長達數小時內，足跡遍及台北車站、捷運站及中山商圈，隨機持刀攻擊並多次投擲煙霧彈，造成包括他自己在內共4人死亡、11人受傷。相關監視器與民眾拍攝畫面在網路瘋傳，引發社會高度關注與恐慌。

▲▼北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／民眾提供）

▲事發當下，一名女學生快速從嫌犯身後跑過。（圖／民眾提供）

沈春華今（20日）在臉書發文描述，令她心跳加速的畫面中，一名看似學生的女孩一手提著背包、一手拿著琴盒，幾乎是本能地從嫌犯身旁迅速衝離現場，兩秒後嫌犯便在該處連續丟擲煙霧彈；反觀鏡頭另一端，仍有人站在煙霧中遲疑、困惑，尚未意識到真正的危險已然迫近，形成殘酷對照。

沈春華也沉痛提到，一名57歲男子在台北車站挺身而出試圖制止嫌犯，卻不幸喪命，令人不捨與敬佩。她強調，這起近年來台北市最嚴重的無差別攻擊事件，赤裸裸暴露公共空間安全的缺口，社會不該只依賴個人的勇敢犧牲來彌補制度不足，呼籲在充滿不確定性的時代，培養危機意識、相信直覺並迅速遠離危險，已不只是選擇，而是一種必要的生存能力。

12/18 全台詐欺最新數據

北市血案震撼社會　警專教官教自保

北市血案震撼社會　警專教官教自保

台北市昨（19日）在台北車站、捷運中山站一帶發生隨機砍人恐怖攻擊，造成4死11傷，鬧區瞬間成為血腥現場，引發社會高度不安。事後不少民眾關心若再遇到類似突發暴力事件該如何自保，警察專科學校跆拳實戰應用教官黃順吉提醒民眾，面對持刀歹徒時，首要原則就是「爭取逃跑時間」。

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

網友嗆聲模仿張文　嗆聲鎖定台中新光三越

網友嗆聲模仿張文　嗆聲鎖定台中新光三越

日記者目睹誠品砍人！徒手幫騎士止血

日記者目睹誠品砍人！徒手幫騎士止血

張文「恐怖奪命時間軸」曝光！隨機殺人4死11傷

張文「恐怖奪命時間軸」曝光！隨機殺人4死11傷

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

