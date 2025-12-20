　
都看到長刀了！網不解「一堆人不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）北捷砍人,北捷恐怖攻擊,北捷隨機砍人,北捷恐攻,張文,北捷中山站,中山商圈,中山站,誠品南西

▲大批人潮聚集在誠品南西店外。（圖／ETtoday攝影中心）

記者周亭瑋／綜合報導

27歲男子張文昨日（19）在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。事發畫面在網路上瘋傳，不少網友質疑，「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」對此，北教大副教授郭葉珍發文，以親身經歷說明，人在極端威脅下「動不了」並非不警覺，而是大腦的保護機制。

「我也曾經愣住」親身經驗還原恐慌瞬間

郭葉珍回憶，大學時曾在西餐廳駐唱，某次周年慶活動中，她聽到類似氣球破掉的聲音，隨即傳來尖叫聲。她愣了一下，本能站起身，看到同事趴在地上，自己卻像被定格般無法動彈，「腦子好像不知道該怎麼處理這些訊息。」

直到同事急切招手，她才回過神奔向辦公室，事後還被提醒，當時若殺手不是「有目標」而是持續攻擊，她可能就成為移動的活靶。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

不是不聰明，是大腦來不及反應

郭葉珍指出，人在突發、威脅生命的情境下，是否能立即反應，並非取決於聰不聰明，而是「有沒有學過、練過」。當大腦瞬間接收到過多彼此衝突的訊息，像是不合理的聲音、不合理的畫面、不合理的情境，而理性系統尚未接手時，身體就會先停在原地。

她形容，自己當時之所以站起來，是因為大腦還在努力把「氣球聲（其實是槍聲）」、「尖叫聲」以及「同事趴下」拼湊成一個合理的故事，「在故事完成之前，身體是不會動的。」

為何有人能立刻趴下？關鍵在經驗

「那麼，為什麼同事能第一時間趴下來？」郭葉珍直言，因為他們在林森北路工作多年，早已有防範意識。那些立刻做出反應的人，並不是比較勇敢，而是身體早就學會「不合理的聲音＝危險」，不必再經過思考。

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）北捷砍人,北捷恐怖攻擊,北捷隨機砍人,北捷恐攻,張文,北捷中山站,中山商圈,中山站,誠品南西

▲不少網友質疑，為何一堆人呆在原地，不趕快逃跑。（圖／ETtoday攝影中心）

多談、多練，才能少一秒僵住

最後她強調，面對這類突發暴力事件，最重要的是反覆討論與演練，讓身體在危急時刻能比大腦更快做出反應，「也許下一次，當不合理的聲音出現時，就能少一秒鐘僵住，多一秒鐘保護自己。」

．郭葉珍授權引用。

